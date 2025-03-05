Cumhurbaşkanı Erdoğan, Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın Açılışında Önemli Mesajlar Verdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı Açılış Töreni'nde dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Erdoğan, bu boru hattının enerji alanındaki stratejik girişimleri tamamlayacağını belirterek, "Bu hat, Nahçıvan’ın doğal gaz ihtiyacını 30 yıl boyunca karşılayacak ve ülkeler arasındaki kardeşlik ilişkilerini daha da güçlendirecektir," dedi.

Erdoğan ve Aliyev'in Birlikte Katıldığı Tören

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte canlı bağlantıyla gerçekleştirilen açılışta, "Bir millet, iki devlet" anlayışı ile yürütülen işbirliklerinin önemine vurgu yaptı. Erdoğan, enerji projelerinin her iki ülkenin stratejik ortaklıklarını pekiştirdiğini söyleyerek, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin savunmadan ticarete kadar geniş bir yelpazede geliştiğini ifade etti.

Enerji İşbirliği ve Yeni Projeler

Erdoğan, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) üzerinden Avrupa'ya ulaşan Azerbaycan doğal gazının, iki ülke arasındaki enerji işbirliğinin önemli bir parçası olduğunu belirtti. "Gerçekleştirdiğimiz projelerle bu işbirliğini artırmaya devam ediyoruz," dedi.

Projenin Önemli Detayları

BOTAŞ tarafından inşa edilen 80 kilometre uzunluğundaki bu hattın günde 2 milyon metreküp doğal gaz taşıma kapasitesine sahip olduğunu belirten Erdoğan, "Rivayet edilen tüm endişeleri geride bırakıyoruz; artık Nahçıvan'ın enerji güvenliği sağlam bir teminat altına alınmıştır," dedi.

Bölgesel Barış ve Huzur Mesajı

Erdoğan, Türkiye ve Azerbaycan'ın, barış ve işbirliği için kararlı olduğunu, bölgesel kalkınma projelerine devam edeceklerini vurgulayarak, "Geçmişte olduğu gibi gelecekte de yan yana olacağız," şeklinde konuştu.

Açılışın ardından Erdoğan ve Aliyev, Iğdır Dilucu'daki BOTAŞ Doğal Gaz Ana Ölçüm İstasyonu'na video konferans ile bağlanarak, gaz vanasını çevirerek hattı hizmete açtılar. Tören sonrasında iki lider, projede görev alan mühendisler ve işçilerle birlikte anı fotoğrafı çektirdi.