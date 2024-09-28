Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'daki İnsani Krizle İlgili Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırılara Tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü soykırım ve işgal politikalarının yeni hedefinin Lübnan olduğunu vurguladı. Erdoğan, bu doğrultuda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gibi uluslararası kuruluşların acilen harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

İsrail'in Vahşi Saldırıları ve İnsan Hakları İhlalleri

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü soykırım ve işgal politikalarının yeni hedefinde Lübnan vardır. Bu süreçte, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda Lübnanlı katledilmiştir. Vicdan sahibi hiçbir insan böyle bir durumu kabullenemez" şeklinde ifadeler kullandı.

Uluslararası Topluma Çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "İsrail hükümeti, katliamlarına destek veren güçlerin etkisiyle daha da pervasızlaşıyor. Artık bu cinnet siyasetine dur denilmeli. Tüm insan hakları kuruluşlarını ve uluslararası yapıları harekete geçmeye çağırıyoruz."

Ayrıca, İslam dünyasının saldırılara karşı daha kararlı bir tutum sergilemesi gerektiğini belirterek, Türkiye'nin Lübnan halkının ve hükümetinin yanında durmaya devam edeceğinin altını çizdi. Erdoğan, hayatını kaybeden Lübnanlılara Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diledi.