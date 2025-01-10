Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet Türkiye'nin Kazanımlarını Takdir Etmiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Eleştiriler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefeti Türkiye'nin uluslararası alandaki kazanımlarını küçümsemekle suçladı. Erdoğan, "(Muhalefet) Türkiye'nin diplomatik, ekonomik, askeri ve siyasi kazanımlarından dahi mutlu olamıyorlar" dedi.

Suriye Krizi Örneği

Erdoğan, muhalefetin bu olumsuz tavrının en somut örneğinin Suriye krizi olduğunu belirtti. Bu açıklamalarla, muhalefetin ülkenin önemli meselelerine karşı olumsuz tutumunu eleştirmeyi amaçlayan Erdoğan, durumu daha da vurgulamak adına uluslararası başarıların önemine dikkat çekti.