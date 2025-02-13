Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'dan Ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki resmi temaslarını tamamlayarak özel uçak "TC-TRK" ile Türkiye'ye hareket etti.

Erdoğan, İslamabad Nur Khan Hava Üssü'nde, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Senatör Mohammad Ishaq Dar, Savunma Bakanı Khawaja Asif ve Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Irfan Neziroğlu ile diğer yetkililer tarafından uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ayrıca eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.