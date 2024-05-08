Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya ve Romanya yetkilileriyle görüştü: İşbirliği ve dayanışma vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Devlet Bakanı ve Milli Güvenlik Bürosu Başkanı Jacek Siewiera ile Romanya Cumhurbaşkanlığı Milli Güvenlik Danışmanı Ion Oprişor’u kabul etti. Bu önemli buluşma, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşti ve ülkeler arasındaki işbirliği ve dayanışmanın güçlendirilmesi konularını ele aldı.

Erdoğan, Türkiye’nin Ukrayna’ya yönelik politikasının Polonya ve Romanya ile uyumlu olduğunu belirtti. Ukrayna-Rusya çatışmasında zaman ilerlemesine rağmen barışın sağlanamadığını ifade ederek, her iki taraf için de onurlu bir çıkış yolu sunacak bir kapının açılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Rusya’nın dahil edilmediği tek taraflı barış girişimlerinin başarı şansının düşük olduğunu belirtti.

Erdoğan, Gazze’deki durumu da gündeme getirdi. İsrail’in Filistin’e yönelik uyguladığı soykırımın ağır bir bilanço oluşturduğunu belirterek, yaşananların sadece bir güvenlik sınavı değil, aynı zamanda bir insanlık imtihanı olduğunu vurguladı. Ukrayna için savunulan ilke ve kuralların Gazze için de geçerli olması gerektiğini belirtti.

NATO’nun Washington zirvesi hakkında da konuşan Erdoğan, Türkiye’nin NATO içinde dayanışmanın eksiksiz sağlanmasını, müttefiklerin savunma yatırımı ve ticaretinde birbirlerine kısıtlama uygulamamasını ve NATO-Avrupa Birliği işbirliği bağlamında Türkiye’yi dışlama çabalarından vazgeçilmesini beklediğini ifade etti.