Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim Sonrası Düzeltmelere Devam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son seçimlerden çıkarılan dersler ışığında gereken düzeltmeleri her kademede yapacaklarını duyurdu. Hükümetin etkinliğini artırmak adına kritik adımlar atılacağını belirten Erdoğan, "Bu süreçte gerekli değişiklikleri ve iyileştirmeleri yapmak için azami gayreti göstereceğiz" şeklinde konuştu.

Erdoğan, politikalar ve stratejiler üzerinde de durarak, toplumun ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt verebilmek için her aşamada düzenlemelerin yapılacağını vurguladı. Bu bağlamda, seçim sonrası dönemde atılacak adımlardan bahsederek, vatandaşların beklentilerini ön planda tutacaklarını ifade etti.