DOLAR
34,94 -0,13%
EURO
36,67 -0,07%
ALTIN
2.986,76 0,75%
BITCOIN
3.505.866,88 -0,54%

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim Sonrası Düzeltmelere Devam

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son seçimlerden alınan derslerle düzeltmeler yapacaklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 17:49
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 17:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim Sonrası Düzeltmelere Devam

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim Sonrası Düzeltmelere Devam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son seçimlerden çıkarılan dersler ışığında gereken düzeltmeleri her kademede yapacaklarını duyurdu. Hükümetin etkinliğini artırmak adına kritik adımlar atılacağını belirten Erdoğan, "Bu süreçte gerekli değişiklikleri ve iyileştirmeleri yapmak için azami gayreti göstereceğiz" şeklinde konuştu.

Erdoğan, politikalar ve stratejiler üzerinde de durarak, toplumun ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt verebilmek için her aşamada düzenlemelerin yapılacağını vurguladı. Bu bağlamda, seçim sonrası dönemde atılacak adımlardan bahsederek, vatandaşların beklentilerini ön planda tutacaklarını ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Süleymanpaşa'dan Öğrencilere Harçlık Desteği: Öğrenci Kart İle TL ve Ücretsiz İnternet!

Barış Arduç ve Hande Erçel Hayranlarına Müjde! 'Aşkı Hatırla'dan İlk Kareler Yayınlandı

BİM'de 6 Taksit İmkanı ve Eve Teslimat: Yeni Ürünler 18 Aralık'ta Geliyor!

Asgari Ücrette Beklenen Zam Oranı Yükseliyor! O oran açıklanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Belediyelere Sert Uyarı: Borçlarını Ödemeyenler Silkelenecek
2
Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Amor, DEM Parti'yi Ziyaret Etti
3
Hatay'da Zehirlenme Olayında Bilirkişi Heyeti İncelemede
4
Bakan Göktaş, Macaristan ile Sosyal Hizmetlerde İşbirliğini Görüştü
5
Özbekistan'da 3,7 Milyar Dolar Yatırım ile 18 Elektrik Santrali Devreye Alındı
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Küresel Oyunun Önemli Aktörlerinden Biri
7
Sakarya'nın Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oldu

ŞOK Market'te Deterjanlarda Yüzde 25 İndirim Fırsatı!

Cep Telefonu Kullanıcılarına Özel İletişim Vergisi Artışı: Her Ay Ekstra Ödeme

Akbank'tan Yeni Yıl Öncesi 1500 TL Fatura Desteği!

2025 Yılında Sosyal Desteklere Yüzde 50 Zam

Asgari Ücrette Beklenen Zam Oranı Yükseliyor! O oran açıklanacak

O ikramiye Ödemeleri Bugün Hesaplarda!

İBB Meclisi'nden Şok Zam: Otopark Ücretlerine Yüzde 115 Artış!

BİM'de 6 Taksit İmkanı ve Eve Teslimat: Yeni Ürünler 18 Aralık'ta Geliyor!

Süleymanpaşa'dan Öğrencilere Harçlık Desteği: Öğrenci Kart İle TL ve Ücretsiz İnternet!

Chery'den Aralık Ayında Kış Hazırlıkları için Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Barış Arduç ve Hande Erçel Hayranlarına Müjde! 'Aşkı Hatırla'dan İlk Kareler Yayınlandı

Nikotin Yoksunluğuna Elveda: Yeşil Çeri Domates ile Sağlıklı Bir Başlangıç