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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudani ile PKK/KCK Mücadelesini Gündeme Getirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak hükümetinin PKK/KCK ile mücadelesini memnuniyetle karşıladı.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 16:37
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 16:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudani ile PKK/KCK Mücadelesini Gündeme Getirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi kabul etti. Görüşme sırasında, Irak hükümetinin PKK/KCK terör örgütü ile mücadelesinde attığı olumlu adımların Türkiye tarafından memnuniyetle karşılandığını ifade etti.

PKK/KCK ile Mücadelede İşbirliği

Erdoğan, Irak hükümetinin bu konuda yürüttüğü politikaların öneminin altını çizerek, iki ülke arasındaki işbirliğinin terörle mücadelede büyük bir rol oynadığını belirtti.

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