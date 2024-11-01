Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudani ile PKK/KCK Mücadelesini Gündeme Getirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi kabul etti. Görüşme sırasında, Irak hükümetinin PKK/KCK terör örgütü ile mücadelesinde attığı olumlu adımların Türkiye tarafından memnuniyetle karşılandığını ifade etti.

PKK/KCK ile Mücadelede İşbirliği

Erdoğan, Irak hükümetinin bu konuda yürüttüğü politikaların öneminin altını çizerek, iki ülke arasındaki işbirliğinin terörle mücadelede büyük bir rol oynadığını belirtti.