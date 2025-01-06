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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin Üniter Yapısına Sahip Çıkacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin parçalanmasına asla izin vermeyeceklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 19:18
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 19:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin Üniter Yapısına Sahip Çıkacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin siyasi bütünlüğüne dair önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "Suriye'nin parçalanmasına ve üniter yapısının bozulmasına rıza göstermeyiz. Bu konuda risk görürsek gerekli adımları süratle atarız" ifadelerini kullandı.

Risk ve Alınacak Önlemler

Erdoğan, Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda Türkiye'nin kararlılığını bir kez daha vurgulayarak, uluslararası topluma seslenerek, bu konudaki hassasiyetin önemine dikkat çekti.

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