DOLAR
35,32 0,17%
EURO
36,7 -0,6%
ALTIN
2.997,54 0,06%
BITCOIN
3.601.894,48 -3,78%

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Güven ve Emniyet Kaynağıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin dostlar için güven kaynağı olduğunu vurguladı ve kirli ellere karşı kararlılık gösterdi.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 19:10
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 19:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Güven ve Emniyet Kaynağıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin dostlarına güven ve emniyet kaynağı olduğunu belirtirken, aynı zamanda vatanımıza uzanan kirli ellere karşı durma gücümüzün yüksek olduğunu vurguladı. Erdoğan, "Türkiye, dostları için bir güven ve emniyet kaynağıdır ama vatanımıza uzanan kirli elleri de kimin olduğuna bakmadan kıracak kudrete fazlasıyla sahiptir" dedi.

Kararlılık Mesajı

Bu açıklama, uluslararası ilişkilerde Türkiye'nin kararlılığını ve güvenilirliğini pekiştirirken, düşmanca tavır alanlara yönelik de net bir mesaj niteliği taşıyor. Türkiye'nin, dostlarına olan bağlılığı ve vatan savunma gücü hakkında sergilenen bu kararlılık, ülkenin ulusal duruşunu daha da güçlendiriyor.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor

Denizbank'tan 2025'e Özel Kampanyası: Her adım bedava olacak

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Kamu-Sen, Ek Zam ve Refah Payı Talep Etti
2
Justin Trudeau İstifa Etti: Kanada'da Yeni Bir Dönem Başlıyor
3
Yalova'da 3 Milyon 360 Bin Makaron Ele Geçirildi
4
İzmir'de Uyuşturucu Tacirlerine Darbe: 3 Şüpheli Tutuklandı
5
Samsun'da Okul Binasında Yangın, Olay Anında Öğrenciler Güvenliğe Alındı
6
Gana Cumhurbaşkanı Akufo-Addo 11 Mahkumu Affetti
7
Gürcistanlı Elina, Regaip Kandili'nde Müslüman Oldu

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

Denizbank'tan 2025'e Özel Kampanyası: Her adım bedava olacak