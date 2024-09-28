Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye Yüzyılı Yatırım Yüzyılı Olacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vizyonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi geleceğe taşımak için önemli bir adım atarak, "Türkiye Yüzyılı'nı aynı zamanda bir yatırım yüzyılı yapmaya kararlıyız" dedi.

Yatırım Stratejileri

Erdoğan, bu süreçte uluslararası yatırımcıların Türkiye pazarına ilgisini artırmayı hedefliyor. "Ülkemizdeki potansiyeli harekete geçirmek için gerekli tüm adımları atacağız" diye ekledi.

Hedeflenen Sonuçlar

Yatırım teşvikleriyle birlikte yaklaşık 100 bin yeni istihdam yaratılması planlanıyor. Erdoğan, "Amacımız Türkiye'yi yatırım merkezi yapmak" ifadelerini kullandı.