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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Lideri ile Önemli Bir Görüşme Gerçekleştirdi

Erdoğan, Türkmenistan'ın Milli Lideri Berdimuhammedov ile işbirliği ve bölgesel konuları değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 18:45
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 18:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Lideri ile Önemli Bir Görüşme Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkmenistan'a Telefon Görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'ın Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmenin Detayları

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmenin ana konularının Türkiye ve Türkmenistan arasındaki ilişkiler ve bölgesel meseleler olduğu belirtildi.

İlişkilerin Gelişimi

Görüşme sırasında, iki ülke arasındaki ilişkilerin sürekli olarak gelişmeye devam ettiğine vurgu yapan Erdoğan, işbirliğini her alanda daha ileriye taşımak için kararlı bir şekilde çalışacaklarını ifade etti.

Bağımsızlık Günü Kutlaması

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'ın Bağımsızlık Günü'nü de kutlayarak, bu önemli günün anlam ve önemine dikkat çekti.

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