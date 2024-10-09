Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uzlaşı ve Diyalog İhtiyacının Önemi

Cumhurbaşkanı'nın Açıklamaları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı son açıklamada, "Bölgemizin içinde bulunduğu atmosferi düşünerek daha fazla konuşmaya, uzlaşıya ve diyalog zeminini genişletmeye ihtiyacımız var," dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı son açıklamada, "Bölgemizin içinde bulunduğu atmosferi düşünerek daha fazla konuşmaya, uzlaşıya ve diyalog zeminini genişletmeye ihtiyacımız var," dedi.
Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!
SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek
Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme
Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak
Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak
Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek
Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek
Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek
Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek
Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!
Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak
Emekli, memur fark etmiyor! Banka herkese 1.600 TL Ekim ayında ödüyor