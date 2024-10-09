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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uzlaşı ve Diyalog İhtiyacının Önemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki gerginliklerin azaltılması için diyalog ve uzlaşıya vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 12:23
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 12:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uzlaşı ve Diyalog İhtiyacının Önemi

Cumhurbaşkanı'nın Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı son açıklamada, "Bölgemizin içinde bulunduğu atmosferi düşünerek daha fazla konuşmaya, uzlaşıya ve diyalog zeminini genişletmeye ihtiyacımız var," dedi.

Diyalog ve Uzlaşının Önemi

Erdoğan, bölgedeki barış ve istikrar için bu konuların kritik olduğuna dikkat çekti. Ülkeler arasında iletişimin sağlanmasının, sorunların çözümünde önemli bir rol oynayacağını ifade etti.

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