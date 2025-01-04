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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özel, 4 Ocak'ta Önemli Ziyaretler Gerçekleştiriyor

4 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun ve Ordu'daki il kongrelerine katılacak, CHP lideri Özel de Kars'ta bir dizi etkinliğe iştirak edecek.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 09:00
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 09:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özel, 4 Ocak'ta Önemli Ziyaretler Gerçekleştiriyor

Önemli Gelişmeler 4 Ocak 2025’te Türkiye’nin Dört Bir Yanında

4 Ocak 2025 tarihinde Türkiye’nin dört bir yanında önemli siyasi ve sosyal etkinlikler gerçekleşecek.

Erdoğan'dan Samsun ve Ordu Çıkarması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu kapsamda Samsun’da Yaşar Doğu Spor Salonu'nda ve Ordu’da Recep Kara Spor Salonu’nda partisinin 8. olağan il kongrelerine katılacak. Etkinlikler saat 14.00 ve 17.00’de gerçekleşecek.

Özgür Özel Kars'ta Bir Dizi Etkinlikte

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kars’ta sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelecek, esnafı ziyaret edecek ve partisinin il başkanlığı binasını açacak. Ayrıca, Susuz ve Selim belediyelerine ziyaretler düzenleyecek ve Gençlik Buluşması ile Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü'ne katılacak.

Yasal ve Sosyal Etkinlikler Sürecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit ve gazi ailelerine yönelik bir yemek programına iştirak edecek. Ayrıca, Kars’ta Kardan Heykeller Sergisi'nin açılışını yapacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum’da AK Parti İl Kadın Kolları ve İl Gençlik Kolları kongrelerine katılacak.

Ekonomi ve Dış İlişkilerde Gelişmeler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul’da AK Parti Üsküdar İlçe Kongresi'ne katılacak. Ayrıca, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hatay’daki gümrük kapılarına ziyaret düzenleyecek.

Dünyadaki Gelişmeler Takip Ediliyor

Suriye’deki gelişmeler, Baas rejiminin durumu ve İsrail'in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarıyla ilgili olarak gündemdeki yerini koruyor.

Kültür ve Sanat Etkinlikleri

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, merhum sanatçı Ferdi Tayfur'un cenaze törenine katılacak; bu etkinlik İstanbul’da gerçekleşecek.

Spor Müsabakaları ve Organizasyonlar

Bugün, Trendyol Süper Lig’in 18. haftası, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 13. haftası ve ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 16. haftası gibi birçok spor organizasyonu düzenlenecek.

Gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz!

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