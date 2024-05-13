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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis, karşılıklı işbirliği için görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde verimli bir görüşme gerçekleştirdi. İki liderin ortak basın toplantısında, Türkiye ve Yunanistan arasındaki iş birliği vurgulandı ve çözüme yönelik adımlar atıldığı belirtildi.

Yayın Tarihi: 13.05.2024 19:36
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 19:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis, karşılıklı işbirliği için görüştü

Erdoğan: Yunanistan’la aramızda çözülemeyecek bir sorun yok

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde önemli bir görüşme gerçekleştirdi. İki liderin buluşması, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve iş birliği alanlarının genişletilmesi amacını taşıyordu.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Erdoğan ve Miçotakis, karşılıklı iş birliğinin önemine vurgu yaptılar. İki liderin konuşmalarından öne çıkan noktalar arasında şunlar yer aldı:

Erdoğan, görüşmenin son derece verimli, samimi ve yapıcı geçtiğini belirterek, Türkiye ve Yunanistan arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin bölge için hayırlı olacağına inandıklarını ifade etti. İki ülke arasındaki ticaret hacmini artırma hedefine vurgu yapan Erdoğan, bu doğrultuda çalışmaların sürdürüldüğünü ve ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılması için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Kıbrıs sorununa da değinen Erdoğan, adil ve kalıcı bir çözümün önemine vurgu yaparak, Türkiye ve Yunanistan’ın komşuluk ilişkilerindeki sorunları samimi diyalog ve uluslararası hukuk çerçevesinde çözmeye kararlı olduklarını belirtti.

Ayrıca, bölgesel gelişmeler ve terörle mücadele konularında da fikir alışverişinde bulunulduğunu ifade eden Erdoğan, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına karşı uluslararası toplumun sesini daha gür çıkarması gerektiğini vurguladı.

Miçotakis ise görüşmenin olumlu geçtiğini ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin giderek geliştiğini söyledi. İki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin arttığını ve bu konuda ortak hedeflere sahip olduklarını belirten Miçotakis, vize muafiyeti gibi adımların halklar arasındaki ilişkileri olumlu yönde etkilediğini ifade etti.

Erdoğan ve Miçotakis’in görüşmesi, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerin olumlu bir şekilde ilerlediğine işaret ederken, bölgede istikrarın sağlanması ve iş birliği alanlarının genişletilmesi adına umut verici bir adım olarak değerlendirildi.

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