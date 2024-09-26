Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Anayasa Çalışmalarını Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Anayasa Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni anayasa çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. MHP ile işbirliği içinde önemli hazırlıkların yapıldığını belirten Erdoğan, bu süreçteki hedeflerini şöyle ifade etti:

Güçlü Bir Anayasa İçin Birlikte Çalışıyoruz

"Yeni anayasa konusunda MHP hazırlıklarını tamamladı. Biz de kendi hazırlıklarımızı yaptık. Şimdi, bu hazırlıkları bütünleştirerek yolumuza devam edeceğiz. Güçlü bir anayasayı oluşturacağımıza inanıyorum."

Bu sözler, Türkiye'nin hukuk sistemini ve siyasi yapısını güçlendirecek bir adım olarak değerlendiriliyor.