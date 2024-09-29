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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Yatırım Müjdesi: Türkiye'ye 5 Milyar Dolar Yatırım

Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin yatırım ortamına ilişkin olumlu gelişmeleri ve enflasyon tahminlerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 13:20
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 13:20
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Yatırım Müjdesi: Türkiye'ye 5 Milyar Dolar Yatırım

Cevdet Yılmaz'ın Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, canlı yayında Türkiye'nin ekonomik durumu ve yatırım imkanları hakkında açıklamalarda bulundu. Yılmaz, bir Suudi şirketin, enerji ve diğer sektörlerde Türkiye'ye 5 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladığını belirtti.

Ekonomik İstikrar ve Yatırım Ortamı

Yılmaz, Kanal 7'de katıldığı Başkent Kulisi programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Yatırım Danışma Konseyi toplantısına değindi. Toplantıda katılımcı yatırımcıların Türkiye'ye olan güveninin arttığını dile getirerek, "Ekonomi programında güven sağlandığını görüyoruz. Türkiye artık daha farklı bir döneme girmiş durumda," şeklinde konuştu.

Yatırım Danışma Konseyi ve Uluslararası İlgiler

Yılmaz, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) mekanizması aracılığıyla kamu ve özel sektörü bir araya getirerek önemli eylem planları oluşturduklarını ifade etti. Ayrıca, Yatırım Danışma Konseyi’nin uluslararası boyutunun yatırımcılar için önemli olduğunu belirtti.

Doğrudan Yurt Dışı Sermaye Yatırımları

Cevdet Yılmaz, Türkiye'deki doğrudan uluslararası sermaye yatırımlarını artırma hedeflerine yönelik önemli gelişmelerin olduğunu vurguladı. Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin anketlerine göre, Türkiye'ye yatırım yapmak isteyenlerin sayısında %100 oranında bir artış yaşandığını kaydetti.

Ekonomik Kararlılık ve Enflasyon Beklentileri

Enflasyon ile ilgili olarak, Yılmaz, risklerin azaltıldığını ve Türkiye'nin daha sağlam bir ekonomik yapıya sahip olduğunu söyledi. Yıl sonunda enflasyonun %41,5 seviyelerinde olacağını tahmin ettiklerini belirtirken, yılın ikinci yarısında belirgin bir düşüş beklediklerini de sözlerine ekledi.

Sonuç Olarak

Yılmaz, yatırımcıların iç siyasetten bağımsız olarak Türkiye'ye olan ilgilerini sürdürdüğünü belirtirken, siyasi istikrarın da ekonomik güven için elzem olduğunu vurguladı. "Öncelikle öngörülebilirlik istiyoruz" diyerek, yatırımın sürdürülebilirliğinin önemine dikkat çekti.

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