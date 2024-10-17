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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AYKAL Fabrikası Açılışında Konuştu

Yılmaz, demir yolu yatırımlarının önemini vurgulayarak, Türkiye'nin bağımsızlığı için üretime hız kesmeden devam edeceklerini belirtti.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 16:30
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 16:42
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AYKAL Fabrikası Açılışında Konuştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırıkkale'de gerçekleştirilen AYKAL Demir Yolu Araçları Yapım-Bakım-Onarım Fabrikası'nın açılış töreninde konuştu. Yılmaz, demir yolu ağını geliştirmek için fedakarlık yapacaklarını ifade etti.

Demir Yolu ve Ekonomi

Yılmaz, demir yolu üretimini sadece ekonomik bir faaliyet olarak değil, aynı zamanda Türkiye Yüzyılı hedeflerinin en önemli güvencesi olarak gördüklerini belirtti. Türkiye’nin teknoloji geliştirme kabiliyetinin bağımsızlık için vazgeçilmez olduğuna değindi.

Yüksek Teknoloji Yatırımları

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde yüksek teknoloji ve katma değer odaklı ekonomi politikası yürütüldüğünü söyleyen Yılmaz, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) programı ile stratejik yatırımlara uygun koşullarla finansman sağladıklarını belirtti.

Üretim ve İstihdam

AYKAL Fabrikasının, Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltacağını ve yerli üretimin artmasına katkı sağlayacağını vurgulayan Yılmaz, tesisin aylık en az 10 lokomotif ve 50 vagon bakım kapasitesine sahip olduğunu ifade etti.

Çevre Dostu Taşımacılık

Yılmaz, demir yolu yatırımlarının enerji tasarrufu ve çevre dostu taşımacılık hedefleri açısından büyük önem taşıdığını kaydetti. Demir yollarının yaygınlaşmasının sanayinin karbon ayak izini azaltmada etkili olacağını belirtti.

Açılış Töreninden Ziyaretler

Ayrıca, Yılmaz açılış töreni öncesinde Kırıkkale Valiliği'ni ve Kompozit Mekatronik ve Savunma Sanayi AŞ Fabrikası'nı ziyaret etti. Burada çeşitli etkinliklere katıldı ve protokol üyeleriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırıkkale'de AYKAL Demir Yolu Araçları Yapım-Bakım-Onarım...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırıkkale'de AYKAL Demir Yolu Araçları Yapım-Bakım-Onarım Fabrikası açılış törenine katılarak, konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırıkkale'de AYKAL Demir Yolu Araçları Yapım-Bakım-Onarım...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırıkkale'de AYKAL Demir Yolu Araçları Yapım-Bakım-Onarım Fabrikası açılış törenine katılarak, konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırıkkale'de AYKAL Demir Yolu Araçları Yapım-Bakım-Onarım...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırıkkale'de AYKAL Demir Yolu Araçları Yapım-Bakım-Onarım Fabrikası açılış törenine katılarak, konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırıkkale'de AYKAL Demir Yolu Araçları Yapım-Bakım-Onarım...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırıkkale'de AYKAL Demir Yolu Araçları Yapım-Bakım-Onarım Fabrikası açılış törenine katılarak, konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırıkkale'de AYKAL Demir Yolu Araçları Yapım-Bakım-Onarım...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırıkkale'de AYKAL Demir Yolu Araçları Yapım-Bakım-Onarım Fabrikası açılış törenine katılarak, konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırıkkale'de AYKAL Demir Yolu Araçları Yapım-Bakım-Onarım...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırıkkale'de AYKAL Demir Yolu Araçları Yapım-Bakım-Onarım Fabrikası açılış törenine katılarak, konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırıkkale'de AYKAL Demir Yolu Araçları Yapım-Bakım-Onarım...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırıkkale'de AYKAL Demir Yolu Araçları Yapım-Bakım-Onarım Fabrikası açılış törenine katılarak, konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırıkkale'de AYKAL Demir Yolu Araçları Yapım-Bakım-Onarım...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırıkkale'de AYKAL Demir Yolu Araçları Yapım-Bakım-Onarım Fabrikası açılış törenine katılarak, konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırıkkale'de AYKAL Demir Yolu Araçları Yapım-Bakım-Onarım...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırıkkale'de AYKAL Demir Yolu Araçları Yapım-Bakım-Onarım Fabrikası açılış törenine katılarak, konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırıkkale'de AYKAL Demir Yolu Araçları Yapım-Bakım-Onarım...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırıkkale'de AYKAL Demir Yolu Araçları Yapım-Bakım-Onarım Fabrikası açılış törenine katılarak, konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırıkkale'de AYKAL Demir Yolu Araçları Yapım-Bakım-Onarım...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırıkkale'de AYKAL Demir Yolu Araçları Yapım-Bakım-Onarım Fabrikası açılış törenine katılarak, konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırıkkale'de AYKAL Demir Yolu Araçları Yapım-Bakım-Onarım...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırıkkale'de AYKAL Demir Yolu Araçları Yapım-Bakım-Onarım Fabrikası açılış törenine katılarak, konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırıkkale'de AYKAL Demir Yolu Araçları Yapım-Bakım-Onarım...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırıkkale'de AYKAL Demir Yolu Araçları Yapım-Bakım-Onarım Fabrikası açılış törenine katılarak, konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırıkkale'de AYKAL Demir Yolu Araçları Yapım-Bakım-Onarım...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırıkkale'de AYKAL Demir Yolu Araçları Yapım-Bakım-Onarım Fabrikası açılış törenine katılarak, konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırıkkale'de AYKAL Demir Yolu Araçları Yapım-Bakım-Onarım...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırıkkale'de AYKAL Demir Yolu Araçları Yapım-Bakım-Onarım Fabrikası açılış törenine katılarak, konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırıkkale'de AYKAL Demir Yolu Araçları Yapım-Bakım-Onarım...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırıkkale'de AYKAL Demir Yolu Araçları Yapım-Bakım-Onarım Fabrikası açılış törenine katılarak, konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırıkkale'de AYKAL Demir Yolu Araçları Yapım-Bakım-Onarım...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırıkkale'de AYKAL Demir Yolu Araçları Yapım-Bakım-Onarım Fabrikası açılış törenine katılarak, konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırıkkale'de AYKAL Demir Yolu Araçları Yapım-Bakım-Onarım...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırıkkale'de AYKAL Demir Yolu Araçları Yapım-Bakım-Onarım Fabrikası açılış törenine katılarak, konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırıkkale'de AYKAL Demir Yolu Araçları Yapım-Bakım-Onarım...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırıkkale'de AYKAL Demir Yolu Araçları Yapım-Bakım-Onarım Fabrikası açılış törenine katılarak, konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırıkkale'de AYKAL Demir Yolu Araçları Yapım-Bakım-Onarım...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırıkkale'de AYKAL Demir Yolu Araçları Yapım-Bakım-Onarım Fabrikası açılış törenine katılarak, konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırıkkale'de AYKAL Demir Yolu Araçları Yapım-Bakım-Onarım...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırıkkale'de AYKAL Demir Yolu Araçları Yapım-Bakım-Onarım Fabrikası açılış törenine katılarak, konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırıkkale'de AYKAL Demir Yolu Araçları Yapım-Bakım-Onarım...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırıkkale'de AYKAL Demir Yolu Araçları Yapım-Bakım-Onarım Fabrikası açılış törenine katılarak, konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırıkkale'de AYKAL Demir Yolu Araçları Yapım-Bakım-Onarım...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırıkkale'de AYKAL Demir Yolu Araçları Yapım-Bakım-Onarım Fabrikası açılış törenine katılarak, konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırıkkale'de AYKAL Demir Yolu Araçları Yapım-Bakım-Onarım...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırıkkale'de AYKAL Demir Yolu Araçları Yapım-Bakım-Onarım Fabrikası açılış törenine katılarak, konuşma yaptı.

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