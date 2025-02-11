Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Şehit Güvenlik Korucusu Ayaz İçin Başsağlığı Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Başsağlığı Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden güvenlik korucusu Hamza Ayaz için başsağlığı dileklerini iletti.

Sosyal Medyada Paylaşıldı

Yılmaz, sosyal medya hesabında paylaştığı mesajında, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan kahraman güvenlik korucumuz Hamza Ayaz'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.