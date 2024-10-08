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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Medya Eleştirisi ve Genç İletişimcilere Destek

Fahrettin Altun, medya eleştirisi yaptı ve genç iletişimcileri ödüllendirdi. Medya üzerindeki sorumluluk ve dezenformasyona karşı uyarılarda bulundu.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 22:48
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 22:48
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Medya Eleştirisi ve Genç İletişimcilere Destek

Altun, Medyanın Rolüne Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, geleneksel medya ve televizyon kanallarının reyting kaygısıyla şiddeti dramatize etmemeleri gerektiğini vurguladı.

Genç İletişimcileri Tebrik Etti

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen yarışmada, 12 kategoride 36 projeye ödül verildi. Altun, genç iletişimcileri başarılarından ötürü kutladı.

Medya Dönüşüm Süreçlerinde Türkiye’nin Rolü

Medya dünyasında köklü dönüşüm süreçlerini değerlendirirken, Türkiye’nin bu değişikliklerde etkin olmasının önemine dikkat çeken Altun, hakikatin savunulması gerektiğini belirtti.

Dijitalleşme ve Dezenformasyon Tehlikesi

Altun, dijitalleşme ile birlikte yalan ve dezenformasyonun hâkimiyet kurduğunu, bununla başa çıkmak için Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin kurulduğunu ifade etti.

Medya Emperyalizmine Dikkat Çekti

Yazar Aldous Huxley'in sözlerini hatırlatan Altun, "Hakikati saklamak insanları köleleştirir." diyerek, adaletsizlik ve medya emperyalizmiyle mücadele ettiklerini vurguladı.

Medya Platformlarının Sorumluluğu

Altun, sosyal medya platformlarının yalan ve manipülasyona karşı sorumlu olması gerektiğini, birçok platformun bu tür içerikleri teşvik ettiğini belirtti.

Gazetecilere Yönelik Saldırılar

Yarışma sırasında, Altun, Gazze'de 200'ün üzerinde gazetecinin öldüğünü ve Batı'nın bu duruma karşı sessiz kaldığını ifade etti.

Ödül töreninin ardından, dereceye giren genç iletişimcilere ödüllerini takdim eden Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde iletişim alanında gençleri desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

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