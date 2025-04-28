Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Görgün: "Teknoloji Üreten Bir Türkiye İçin Gençlerimiz En Büyük Gücümüz"

Gençler Üzerine Vurgular

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, MARMARAKAF’da yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yalnızca ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp, teknoloji üreten, yön belirleyen ve dünyada sözü geçen bir ülke olma yolunda attığı adımları dile getirdi.

Marmara Kariyer Fuarı’nda Gençlerle Buluşma

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin koordinasyonu ve Kocaeli Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Marmara Kariyer Fuarı (MARMARAKAF), Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde devam ediyor. Fuarda öğrencilerle bir araya gelen Görgün, gençlerin geleceği şekillendiren fikirlerin mimarları olduğunu ifade etti.

Savunma Sanayi ve Genç Beyinler

Görgün, Türkiye’nin savunma sanayisinde kayıtlı ilerlemeler ve genç beyinlerin sağlayacağı katkılar üzerinde durarak, "Bugün burada, yalnızca mesleki tercihlerden bahsetmeyecek, aynı zamanda Türkiye’nin savunma sanayiinde kat ettiği yolu, genç beyinlerin taşıdığı değeri ve umutlarımızı paylaşacağız" şeklinde konuştu.

Teknolojik Başarı ve Savunma Gücü

Konuşmasında, Türkiye’nin artık yalnızca kendi savunmasını sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda dost ülkelerin güvenini pekiştiren bir teknoloji üreticisi konumuna geldiğine dikkat çeken Görgün, bu başarıda gençlerin ve mühendislerin rolünün büyük olduğunu belirtti.

SİPER Projesinin Önemi

Görgün, savunma sanayinin önemli projelerinden SİPER Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi ile ilgili bilgileri paylaşarak, "Bu sistem, ülkemizin hava sahasını çeşitli tehditlere karşı korumayı amaçlayan yerli ve milli bir çözümdür. Proje boyunca 750 alt yüklenici firma, 50 KOBİ, 10 üniversite ve 2 araştırma enstitüsü ile işbirliği yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

İhracat ve Global Güç

Türk savunma sanayiinin, 185 farklı ülkeye 230 ürün ihraç ettiğini belirten Görgün, "Savunma sanayiimiz artık yalnızca iç ihtiyaçları karşılamakla kalmayıp, teknolojik dönüşüm ve ekonomik kalkınmayı da destekliyor. 2002’den bu yana ihracatımızda ciddi bir artış var" diye ekledi.

Dünya Çapında Tanınma

Bugün Türk savunma sanayiinin dünya çapında güvenilen bir markaya dönüştüğünü söyleyen Görgün, "Türkiye, savunma sanayiinde dünyanın en büyük 11. ihracatçısıdır. Müşterilerimize çözümler sunarken, yerinde servis ve özelleştirilmiş projelerle onların ihtiyaçlarını önceliklendiriyoruz" ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Kocaeli Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde 14 üniversitenin paydaşlığıyla Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde ikincisi düzenlenen Marmara Kariyer Fuarı'nda (MARMARAKAF) konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Kocaeli Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde 14 üniversitenin paydaşlığıyla Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde ikincisi düzenlenen Marmara Kariyer Fuarı'nda (MARMARAKAF) konuşma yaptı.