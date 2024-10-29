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Cumhuriyet Bayramı Coşkusu Burdur'da Yaşandı

Burdur'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu ve korteji düzenlendi, kutlamalarda duygusal anlar yaşandı.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 23:10
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 23:10
Cumhuriyet Bayramı Coşkusu Burdur'da Yaşandı

Burdur'da Renkli Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları

Burdur'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir resepsiyon düzenlendi ve coşkulu bir kortej etkinliği gerçekleştirildi.

Resepsiyona Katılan İsimler

Vali Tülay Baydar Bilgihan, resepsiyonu Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi otelinde sürdürerek, tebrikleri kabul etti. Şehit yakınlarıyla birlikte pasta kesen Bilgihan, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu paylaştı.

Cumhuriyet'in Önemi vurgulandı

Bilgihan, Cumhuriyet’in yalnızca bir yönetim biçimi olmadığını belirtip, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde, aziz millet bağımsızlığını kazanarak çağdaş medeniyet seviyesine ulaşma hedefi doğrultusunda ilerlemektedir." ifadelerini kullandı.

Devletin geçmişten aldığı güç ile geleceğe umutla baktığını da vurgulayan Bilgihan, şunları söyledi: "Cumhuriyet'imiz sayesinde büyük bir millet ve devlet olmanın kıymetiyle Türkiye Cumhuriyeti, tarih boyunca olduğu gibi bugün de mazlumların yanında, zalime karşı duruşuyla ön plana çıkmaktadır."

Kortej Etkinliği Coşkuyla Yapıldı

Etkinliğe, Garnizon Komutanı İlhan Gökoğlan, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ve İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Balcı da katıldı. Kortej etkinliği için vatandaşlar Türk bayraklarıyla Köprübaşı mevkiinde toplandı.

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in önderliğinde gerçekleştirilen yürüyüş, marşlarla Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam etti. Kutlamalar, ünlü sanatçı Turgay Başyayla'nın verdiği konserle renklendi.

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