Cumhuriyet Meydanı'nda Karganın Türk Bayrağı Israrı

Rüzgara rağmen tutunma çabası ilgi çekti

Şiddetli rüzgarda dalgalanan Türk bayrağı'na konmakta ısrar eden bir karga, Cumhuriyet Meydanı'nda dakikalarca süren mücadeleyle dikkat çekti.

Göndere asılı bayrağın üzerinde tutunmaya çalışırken rüzgar nedeniyle defalarca havalanmak zorunda kalan karga, her seferinde yeniden dönerek bayrağa tutunmaya çalıştı.

Zaman zaman havada dönerek yeniden yaklaşan karga, rüzgarın şiddetine rağmen birkaç kez bayrağın üzerine konmayı başardı ve ortaya hem eğlenceli hem de ilginç görüntüler çıktı.

Meydanda bulunan vatandaşlar bu sıra dışı anları ilgiyle izledi.

