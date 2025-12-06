Cumhuriyetin Eğitimci İlk Kadın Milletvekilleri Osmangazi’de Anlatıldı

Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin yıl dönümü kapsamında Osmangazi Belediyesi, Osmangazi Kent Konseyi ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle Tarihi Şadırvanlı Han’da anlamlı bir buluşma gerçekleştirildi. 'Cumhuriyetin Çalıkuşları' adlı panelde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin eğitimci ilk kadın milletvekillerinin yaşamı ve bıraktıkları miras ele alındı.

Açılış ve Mutlu Çınar'ın Vurguları

Osmangazi Kent Konseyi Genel Sekreteri Sosyolog Mutlu Çınar açılış konuşmasında 5 Aralık’ın Atatürk’ün ufkunu yansıtan bir simge olduğunu belirtti. Çınar, ilk kadın milletvekillerinin seçilme ve yemin tarihlerini aktararak şu bilgileri paylaştı: İlk kadın milletvekilleri 8 Şubat 1935’te seçildi; ilk yemin ettikleri gün ise 1 Mart 1935. Ayrıca 18 kadın milletvekilinin bulunduğunu ve bunların 13 tanesinin eğitimci olduğunu vurguladı.

Panel Konuşmacıları ve Anlatılan Hayatlar

Panelde konuşan isimler arasında Bursa Kadın Kuruluşları Birliği Dönem Koordinatörü ve Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Bursa Şube Başkanı Sibel Özbudak, Bursa Kız Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Serap Erzen, Bursa Kadın Ressamlar Derneği’nden Banu Durgunlu ve Türk Anneler Derneği’nden Gizay Tanca Çolpan yer aldı. Konuşmacılar Türk kadınının mücadele tarihini, eğitimcilerin katkılarını ve mirasını anlattı.

Sibel Özbudak Afyonkarahisar milletvekili olarak 1935 yılında meclise giren Mebrure Gönenç'ten söz ederek onun ilk yemin eden kadın milletvekili olduğunu ve yasama ile eğitim alanındaki reform çalışmalarında aktif rol aldığını belirtti. Özbudak, bugünkü mecliste aynı yüzdelik temsili görmediklerini söyleyerek toplumsal cinsiyet eşitliği için çaba vurgusu yaptı ve Osmangazi Belediyesi'ne desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Serap Erzen ise Fakihe Öymen'in okul müdürlüğü ve aydınlanma mirasını anlattı. Erzen, 2001 mezunu Fatma Deniz'in Berlin Üniversitesi'ne rektör atanma haberinin aynı güne denk gelmesinin büyük bir gurur kaynağı olduğunu paylaştı.

Banu Durgunlu, resim öğretmeni ve milletvekili olan Bahire Bediz Morova Aydilek'in yaşam öyküsünü aktarırken seçme ve seçilme hakkıyla kadın sanatçıların kültür ve sanat alanında daha görünür hale geldiğine dikkat çekti.

Gizay Tanca Çolpan ise eğitimci ve çevirmen olan ilk kadın milletvekillerinden Fatma Esma Nayman'ın hayatını anlatarak devrimlerle atılan temellere işaret etti ve kadın güçlendikçe toplumun güçleneceğini vurguladı. Çolpan, Osmangazi Belediyesi'ne söyleşi için teşekkür etti.

Panel Sonu ve Teşekkür

Panelin ardından Mutlu Çınar konuşmacılara katkıları için teşekkür sertifikası verdi. Etkinlik, Cumhuriyetin eğitimci ilk kadın milletvekillerinin anısını ve eğitim alanındaki katkılarını hatırlatan kapsamlı bir söyleşi olarak tamamlandı.

TÜRK KADININA SEÇME VE SEÇİLME HAKKI VERİLMESİNİN YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA OSMANGAZİ BELEDİYESİ, CUMHURİYETİN EĞİTİMCİ ÖNCÜ KADINLARININ YAŞAMI VE BIRAKTIKLARI MİRASA ODAKLANAN ANLAMLI BİR BULUŞMA GERÇEKLEŞTİRDİ.