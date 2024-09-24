DOLAR
34,12 0,03%
EURO
38,13 -0,45%
ALTIN
2.915,15 -1,09%
BITCOIN
2.173.128,39 -0,47%

Cyril Ramaphosa'dan BM Genel Kurulu'nda Güçlü Açıklamalar

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa, BM Genel Kurulu'nda apartheid karşıtı mesajlar verdi ve Güvenlik Konseyi reformuna çağrıda bulundu.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 21:31
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 21:31
Cyril Ramaphosa'dan BM Genel Kurulu'nda Güçlü Açıklamalar

Cyril Ramaphosa'nın BM Genel Kurulu'ndaki Mesajları

Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, 79. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Ramaphosa, apartheid uygulamalarına karşı duracaklarını belirterek, "Birilerine karşı apartheid yapılırken sessizce oturup izlemeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Adalet ve Filistin Devleti

Ramaphosa, ülkesinin İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında açtığı soykırım davasına yönelik uluslararası destekten memnuniyet duyduğunu ifade etti. Ayrıca, "Tek kalıcı çözüm, İsrail ile yan yana var olacak ve başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulmasıdır." şeklinde konuştu.

BM Güvenlik Konseyi'nin Reform İhtiyacı

BM Güvenlik Konseyi'nde reformların zorunlu olduğunu vurgulayan Ramaphosa, "Konsey, 5 ülkeden oluşan özel bir kulüp olmaya devam edemez," dedi. Mevcut yapıyı "çağ dışı ve dışlayıcı" olarak nitelendiren Ramaphosa, Afrika ve diğer bölgelerin de karar alma süreçlerine dahil edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

İLGİLİ HABERLER

MEB 30 Bin Temizlik Personeli Alımı Başvuruları Başladı! Bu İllerde Yaşayanlara Müjde: İşte Başvuru Şartları

2023 Model Fiat Marka Otomobil İcradan Uygun Fiyattan Satışa Çıkarıldı! İşte Ayrıntılar

1 milyon TL kredi akıllara zarar gelecek! Faizler 3'ten düştü, herkes akın edecek

Reeder ReeV Fancy Özellikleri ve Fiyatı Tanıtıldı: Yerli Elektrikli Otomobil Yollara Çıkıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uşak'ta Trafik Kazası: Anne ve Oğlu Hayatını Kaybetti
2
Mersin'de Motosiklet Sürücülerine Yönelik Denetim Uygulaması Başlatıldı
3
Adıyaman'da FETÖ Operasyonu: 2 Gözaltı
4
Hollanda ile Türkiye'nin Dostluğu, Ankara'nın En Eski Tablosu ile Kutlandı
5
Tekirdağ'da Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
6
Narin Güran Cinayetinde Şok Gelişme: Ahırdan Çıkan İzmaritler DNA İncelemesine Gönderildi
7
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ABD Ziyareti Öncesi Açıklamalar

MARKA Memur Alımı Başvuruları Sona Eriyor! KPSS Şartı Yok, Kaçırmayın!

En Yüksek Promosyon Veren Bankalar Belli Oldu! Emekliye 24 Bin TL Promosyon Fırsatı: İşte Banka Banka Promosyonlar

Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 255 TL'den 140 TL'ye, Maylo 32'li Tuvalet Kağıdı 320 TL'den 190 TL'ye Düştü: Migros'ta Büyük Eylül Sonu İndirimleri Başladı!

KPSS 60 Puan Yeterli! O Belediyede Memur Alımı Başvuruları Başladı: İşte Başvuru Detayları

Reeder ReeV Fancy Özellikleri ve Fiyatı Tanıtıldı: Yerli Elektrikli Otomobil Yollara Çıkıyor!

MEB 30 Bin Temizlik Personeli Alımı Başvuruları Başladı! Bu İllerde Yaşayanlara Müjde: İşte Başvuru Şartları

25 Eylül 2024 Çarşamba Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri İçin Ocak 2025’te Zam ve Refah Payı Müjdesi! Enflasyon Zammı ve Taban Aylık Artışı Yolda

2023 Model Fiat Marka Otomobil İcradan Uygun Fiyattan Satışa Çıkarıldı! İşte Ayrıntılar

İŞKUR Yeni TYP Personel Alımları Yayımlandı! Farklı İl ve İlçelerdeki Kaymakamlık, Belediye ve Okullara TYP Personel Alınacak

1 milyon TL kredi akıllara zarar gelecek! Faizler 3'ten düştü, herkes akın edecek

Herkes Ocak ayını bekliyordu.. Asgari ücrete 3. zam! Toplam 35 bin lira açıklandı