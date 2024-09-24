Cyril Ramaphosa'dan BM Genel Kurulu'nda Güçlü Açıklamalar

Cyril Ramaphosa'nın BM Genel Kurulu'ndaki Mesajları

Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, 79. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Ramaphosa, apartheid uygulamalarına karşı duracaklarını belirterek, "Birilerine karşı apartheid yapılırken sessizce oturup izlemeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Adalet ve Filistin Devleti

Ramaphosa, ülkesinin İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında açtığı soykırım davasına yönelik uluslararası destekten memnuniyet duyduğunu ifade etti. Ayrıca, "Tek kalıcı çözüm, İsrail ile yan yana var olacak ve başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulmasıdır." şeklinde konuştu.

BM Güvenlik Konseyi'nin Reform İhtiyacı

BM Güvenlik Konseyi'nde reformların zorunlu olduğunu vurgulayan Ramaphosa, "Konsey, 5 ülkeden oluşan özel bir kulüp olmaya devam edemez," dedi. Mevcut yapıyı "çağ dışı ve dışlayıcı" olarak nitelendiren Ramaphosa, Afrika ve diğer bölgelerin de karar alma süreçlerine dahil edilmesi gerektiğinin altını çizdi.