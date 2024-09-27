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Dağıstan'daki Benzin İstasyonu Patlaması: 10 Hayat Kayıpları

Dağıstan'da bir benzin istasyonunda meydana gelen patlamada 10 kişi yaşamını yitirdi, olay yerine müdahale ediliyor.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 22:43
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 22:43
Dağıstan'daki Benzin İstasyonu Patlaması: 10 Hayat Kayıpları

Dağıstan'da Patlama: 10 Kişi Hayatını Kaybetti

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde trajik bir olay yaşandı. Yerel bir benzin istasyonunda meydana gelen patlamada, 2'si çocuk olmak üzere toplam 10 kişi hayatını kaybetti.

Yangının Kontrol Altına Alınması

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, patlamanın ardından yangın çıktığı ve itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Olayın meydana geldiği bölgede, acil durum ekiplerinin müdahaleleri sürerken, yerel halk için üzücü bir tablo ortaya çıktı. Patlama nedeninin araştırılması için soruşturma başlatıldığı da ifade edildi.

Bu olay, bireyler ve aileler için derin bir kayba yol açarken, yerel yetkililerin bu tür kazaların önüne geçmek için daha sıkı denetimler gerçekleştirmesi gerektiği bir kez daha gündeme geldi.

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