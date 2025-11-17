Dalaman'da Mali Müşavir Fatih Fersiz Evinde Ölü Bulundu

Gece saatlerinde uyuduğu bildirilen Fersiz, sabahları uyanmayınca sağlık ekipleri müdahale etti

Muğla’nın Dalaman ilçesinde serbest muhasebeci mali müşavir Fatih Fersiz, evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre Fersiz, gece saat 03.30 sıralarında evine gelerek uyudu. Sabah saatlerinde yakınları tarafından uyandırılamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fersiz’in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Şahsın cansız bedeni, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Fersiz’in kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsi sonucunda netlik kazanacak.

