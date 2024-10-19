Dalaman Orman Yangınında TSK Destek Gösteriyor

Dalaman'daki Orman Yangınında Askeri Destek

Muğla'nın Dalaman ilçesinde meydana gelen orman yangını, söndürme çalışmaları için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait 5 askeri helikopterin devreye girmesiyle büyük bir destek aldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangınını, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 5 helikopter ile söndürme çalışmalarına devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Yangın Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Yerli ve milli kaynaklar kullanılarak sürdürülen söndürme çalışmalarında, askeri helikopterler önemli bir rol üstleniyor. Yangının kontrol altına alınması için tüm ekipler seferber olmuş durumda.

Milli Savunma Bakanlığı, Dalaman'daki orman yangınını söndürme çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait 5 helikopterin de katıldığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Dalaman'daki orman yangınını söndürme çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait 5 helikopterin de katıldığını bildirdi.