Danimarka, Avrupa Birliği Dönem Başkanlığını Üstlendi

Avrupa Birliği'nin (AB) dönem başkanlığı, 1 Ocak 2023'ten bu yana sürdüren Polonya'dan Danimarka'ya geçti. Bu dönüşümle birlikte Danimarka, önümüzdeki 6 ay boyunca AB gündemini belirleyecek.

Danimarka, dönem başkanlığı için belirlediği sloganı "Değişen bir dünyada güçlü bir Avrupa" olarak açıkladı. Bu süreçte, Danimarka'nın öncelikli hedefleri arasında savaş savunması, rekabetçilik, yeşil dönüşüm, göç ve genişleme konuları yer alacak.

Danimarka, Avrupa'nın savunmada stratejik özerkliğini sağlama, AB ülkelerinin küresel piyasalardaki rekabet gücünü artırma ve 2050 karbon nötrlüğü hedeflerine ulaşımını kolaylaştırma amacıyla çalışacak. Ayrıca, düzensiz göçle mücadele ve genişleme konuları da gündemde önemli yer tutacak.

Danimarka'nın dönem başkanlığı, 1 Ocak 2026'da Güney Kıbrıs Rum Yönetimine (GKRY) devredilecek.

Avrupa Birliği'nin (AB) üye ülkeleri arasında 6 ayda bir dönüşümlü üstlenilen dönem başkanlığı, bugün itibarıyla görevi 1 Ocak'tan bu yana yürüten Polonya'dan Danimarka'ya geçti. Brüksel'deki AB Konseyi binasına, yeni dönem başkanı olan Danimarka logosu takıldı.

Avrupa Birliği'nin (AB) üye ülkeleri arasında 6 ayda bir dönüşümlü üstlenilen dönem başkanlığı, bugün itibarıyla görevi 1 Ocak'tan bu yana yürüten Polonya'dan Danimarka'ya geçti. Brüksel'deki AB Konseyi binasına, yeni dönem başkanı olan Danimarka logosu takıldı.