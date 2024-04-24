Danıştay’da seçim başlıyor: Bugün başkanlık seçimi yapılacak

Mevcut Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, 7 Mayıs 2020’de göreve gelmişti. Bu nedenle Yiğit’in 4 senelik görev süresi, 7 Mayıs’ta sona erecek. Bu nedenle Danıştay Genel Kurulu’nda bugün saat 14.00’da seçim yarışı başlayacak ve yeni Danıştay Başkanı seçilecek.

Danıştay’da bugün 116 üyenin sandık başında olması ve Yüksek Mahkeme’de 4 yıl boyunca başkanlık görevi yapacak ismin belirlenmesi bekleniyor.

Danıştay Başkanlığı için adaylık koyna isimler arasında şu anki Başkan Zeki Yiğit, 6. Daire Başkanı Emin Sınmaz ve 5. Daire Başkanı Fethi Aslan yer alıyor. Adaylardan birinin seçilebilmesi için salt çoğunluk olan en az 59 oyu alması gerekiyor.