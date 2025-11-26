Darıca'da bıçaklı saldırı ve pansiyon yangını: İşçiler çarşaflarla kurtuldu

Yayın Tarihi: 26.11.2025 18:27
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 18:27
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, alacağını tahsil edemediğini iddia eden R.Ö. önce kendisine müdahale etmeye çalışan arkadaşlarına bıçak çekti, ardından kaldığı binanın giriş katındaki daireyi ateşe verdi.

Olayın gelişimi

Olay, saat 16.30 sıralarında Atatürk Caddesi Evliya Çelebi Sokak üzerindeki 3 katlı pansiyon olarak kullanılan binada meydana geldi. İddiaya göre bölgedeki firmalara inşaat ve taşıma işlerinde personel sağlayan aracı firmada çalışan R.Ö., alacağını tahsil edemediğini ileri sürerek sinir krizi geçirdi ve önce bıçak çekti, ardından bulunduğu daireyi ateşe vererek olay yerinden kaçtı.

Müdahale ve yaralananlar

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Binada bulunan 30 işçi kendi imkanlarıyla tahliye edilirken, dumandan etkilenen 4 işçi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Görüntüler ve soruşturma

Çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, üst katlarda mahsur kalan bazı işçilerin birbirine bağladıkları çarşafları pencereden sarkıtarak aşağı indiği anlar yer aldı. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli R.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.

