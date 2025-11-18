Darıca'da KİGEM: Anneler Kursta, Çocuklar Aynı Çatı Altında Eğitim Alıyor

KİGEM’de aile odaklı eğitim modeli

Kişisel Gelişim ve Çocuk Eğitim Merkezi (KİGEM), Darıca Belediyesi tarafından hayata geçirilmiştir. Merkezde anneler mesleki kurslara katılırken, çocuklar yan sınıflarda aynı çatı altında pedagojik destek alıyor.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, eşi Havva Bıyık ile birlikte ilçedeki KİGEM'i ziyaret etti. Sınıfları gezerek kursiyerlerle sohbet eden ve çalışmalar hakkında bilgi alan Bıyık, projenin aileler için önemine değindi.

Merkezde kadınlara yönelik el becerisi, kişisel gelişim ve mesleki eğitim kursları verilirken, çocuklara da aynı çatı altında pedagojik destek sağlanıyor.

"Ailelerin birlikte geliştiği bu model bizim için önemli. Darıca Belediyesi olarak bu tür merkezlerin sayısını artırmak için çalışıyoruz"

