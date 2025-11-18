Darıca'da KİGEM: Anneler Kursta, Çocuklar Aynı Çatı Altında Eğitim Alıyor

Darıca KİGEM'de anneler mesleki kurs alırken, çocuklar aynı çatı altında pedagojik destek görüyor; Başkan Muzaffer Bıyık merkezi ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 18.11.2025 11:50
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 11:50
Darıca'da KİGEM: Anneler Kursta, Çocuklar Aynı Çatı Altında Eğitim Alıyor

Darıca'da KİGEM: Anneler Kursta, Çocuklar Aynı Çatı Altında Eğitim Alıyor

KİGEM’de aile odaklı eğitim modeli

Kişisel Gelişim ve Çocuk Eğitim Merkezi (KİGEM), Darıca Belediyesi tarafından hayata geçirilmiştir. Merkezde anneler mesleki kurslara katılırken, çocuklar yan sınıflarda aynı çatı altında pedagojik destek alıyor.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, eşi Havva Bıyık ile birlikte ilçedeki KİGEM'i ziyaret etti. Sınıfları gezerek kursiyerlerle sohbet eden ve çalışmalar hakkında bilgi alan Bıyık, projenin aileler için önemine değindi.

Merkezde kadınlara yönelik el becerisi, kişisel gelişim ve mesleki eğitim kursları verilirken, çocuklara da aynı çatı altında pedagojik destek sağlanıyor.

"Ailelerin birlikte geliştiği bu model bizim için önemli. Darıca Belediyesi olarak bu tür merkezlerin sayısını artırmak için çalışıyoruz"

DARICA'DA ANNELER MESLEKİ KURSLARA KATILIRKEN, ÇOCUKLARI DA YAN SINIFLARDA EĞİTİM GÖRÜYOR.

DARICA'DA ANNELER MESLEKİ KURSLARA KATILIRKEN, ÇOCUKLARI DA YAN SINIFLARDA EĞİTİM GÖRÜYOR.

DARICA'DA ANNELER MESLEKİ KURSLARA KATILIRKEN, ÇOCUKLARI DA YAN SINIFLARDA EĞİTİM GÖRÜYOR.

İLGİLİ HABERLER

Survivor 2026 Ünlüler All Star: Meryem Boz Kadroya Katıldı

İlker Ayrık'la Çifte Milyon ne zaman başlayacak? Hangi kanalda?

TOKİ Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2025 500 Bin Konut Kura Takvimi

KYK 2025-2026 Burs ve Kredi Ödemeleri: İlk Ödeme Ne Zaman Yapılacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da yasak ilişki kavgası: İç çamaşırlı şahıs sokakta bıçaklanarak öldü
2
90 Yaşındaki İlhan Akbıyık Çöplüğü 15 Temmuz Şehitleri Fidanlığı'na Dönüştürdü
3
Yenice'de Yavru Ayı İlçe Merkezine İndi
4
Serik'te Kardeşlerin 'Aynı Gün' Düğünü: Musa ve Raşit Aynı Yaştaki Gelinlerle Evlendi
5
Elazığ'da Kayıp 75 Yaşındaki Şevki Kurnaz İçin 80 Kişilik Ekip Seferber
6
Eskişehir'de 'Maden ve Nadir Toprak Elementleri' Konferansı
7
Darıca'da KİGEM: Anneler Kursta, Çocuklar Aynı Çatı Altında Eğitim Alıyor

İlker Ayrık'la Çifte Milyon ne zaman başlayacak? Hangi kanalda?

2026 Emekli ve Memur Zammı: Ocakta Garanti Oran ve Seyyanen İddiası

Survivor 2026 Ünlüler All Star: Meryem Boz Kadroya Katıldı

TOKİ Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2025 500 Bin Konut Kura Takvimi

2025 DSİ 1.389 Personel Alımı: İŞKUR Başvuru Tarihi ve Kontenjanlar

KYK 2025-2026 Burs ve Kredi Ödemeleri: İlk Ödeme Ne Zaman Yapılacak?

Uzak Şehir: Şahin Öldü mü? Alper Çankaya Ayrılıyor mu?

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları