Dr. Serpil Arslan: Grip Vakaları Ağırlaşıyor, Erken Tedavi Önemli

Elazığ Medilines Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Serpil Arslan, kış döneminde artan grip vakalarına ilişkin uyarılarda bulundu ve vaka şiddetinde eskisine nazaran belirgin bir değişim olduğunu ifade etti. Dr. Arslan, "Eskiye nazaran bir değişim var, grip vakalarımız çok ağır geçiyor" dedi.

Artışın nedenleri ve belirtiler

Dr. Arslan, grip vakalarının soğuk havalarla birlikte daha sık görüldüğünü belirterek, "Hatta vakalarda yaz dönemine göre 2 kat daha fazla artış var. Çünkü viral enfeksiyonlar 0-5 derece arası daha sık görülüyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca influenza vakalarının bu yıl daha sık gözlendiğini vurgulayan Arslan, influenza belirtilerini şu şekilde sıraladı: üşüme, titreme, kas ağrısı, eklem ağrısı, iştahsızlık, bulantı, kusma, öksürük ve hapşırma. Dr. Arslan, kapalı ve kalabalık ortamlardan kaçınılması, sık el hijyeni ve belirti gösteren kişilerin maske takması gerektiğini vurguladı; çünkü hastalık damlacık yoluyla bulaşıyor ve hızla yayılabiliyor.

Korunma ve erken müdahale

Korunma için düzenli beslenme ve bol sıvı tüketmenin önemine dikkat çeken Dr. Arslan, erken başvurunun tedavi başarısını artırdığını söyledi: "Grip eskisi gibi ilaç kullansak da kullanmasak da bir haftada geçer sözü maalesef gerçek değil. İlk 48 saat içerisinde başvurursak erken tedaviyle çok hızlı düzelme gösterebilir". Uyarısına göre vakalar 3 günden sonra ağırlaşabiliyor, bu yüzden özellikle riskli hastaların zaman kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurması gerekiyor.

Risk grupları ve aşılama önerisi

Dr. Arslan, bağışıklık yetmezliği veya kronik hastalığı olan kişilerin gripte daha ağır seyredebileceğini; sinüzit, bronşit ve zatürreye kadar ilerleyebileceğine dikkat çekti. Özellikle yaşlı hastalar, kronik rahatsızlığı olanlar ve genel durumu zayıf kişilerin ilk 24–48 saat içinde hastanelere başvurmalarını tavsiye etti. Diyabet, kalp hastalığı, tansiyon ve KOAH gibi kronik rahatsızlığı bulunanların grip sezonundan önce grip aşılarını yaptırmaları gerektiğini vurguladı.

Gençler ve çocuklar için öneriler

Gençlerin bağışıklıklarını güçlendirmek için sağlıklı beslenme, düzenli uyku ve kalabalık ortamlardan kaçınma gibi önlemler alması gerektiğini belirten Dr. Arslan, çocuklar ile 65 yaş üstü bireylerin daha hassas olduğunu ve ekstra dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Kış koşullarına uygun giyinme, terleyip soğumamaya özen gösterme, günlük C vitamini tüketimi (mümkünse taze sıkılmış meyve sularından) ve bol su içmenin önemine dikkat çekti.

Elazığ Medilines Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Serpil Arslan son olarak, kronik rahatsızlığı bulunan hastaların bronşit veya zatürre gibi ağır komplikasyonlarla karşılaşmamak için belirtiler başladıktan sonra gecikmeden sağlık kuruluşlarına başvurmalarını ve gerekli önlemleri almalarını önerdi.

İÇ HASTALIKLARI UZMANI DR. SERPİL ARSLAN