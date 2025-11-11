Datça'da 11 Kasım'da 300 Fidan Toprakla Buluştu

Datça'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Gebekum mevkiinde 150 Harnup ve 150 biberiye olmak üzere toplam 300 fidan dikildi.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 12:21
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 12:21
Milli Ağaçlandırma Günü'nde Gebekum'da bir araya gelenler fidan dikti

Muğla’nın Datça ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu.

Etkinlik Datça Gebekum mevkiinde gerçekleştirildi. Öğrenciler, vatandaşlar ve kamu kurumu temsilcileri bir araya gelerek dikim çalışmalarına katıldı.

Toplam 3 dönüm alanda yürütülen çalışmada 150 Harnup (keçiboynuzu) ve 150 biberiye olmak üzere toplam 300 fidan toprakla buluşturuldu.

Etkinlikte minik öğrencilerin heyecanı da gözlerden kaçmadı.

DATÇA’DA FİDANLAR TOPRAKLA BULUŞTU

