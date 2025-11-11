Datça'da 11 Kasım'da 300 Fidan Toprakla Buluştu
Milli Ağaçlandırma Günü'nde Gebekum'da bir araya gelenler fidan dikti
Muğla’nın Datça ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu.
Etkinlik Datça Gebekum mevkiinde gerçekleştirildi. Öğrenciler, vatandaşlar ve kamu kurumu temsilcileri bir araya gelerek dikim çalışmalarına katıldı.
Toplam 3 dönüm alanda yürütülen çalışmada 150 Harnup (keçiboynuzu) ve 150 biberiye olmak üzere toplam 300 fidan toprakla buluşturuldu.
Etkinlikte minik öğrencilerin heyecanı da gözlerden kaçmadı.
