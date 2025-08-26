DOLAR
Datça'da Sahilde Dinlenen Fok İçin Güvenlik Şeridi

Datça Gerence sahiline çıkan fok için jandarma güvenlik şeridi oluşturdu; ekipler ve SAD-AFAG, hayvanın yorgun olduğunu ve sağlık takibinde olduğunu belirledi.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 16:32
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 16:45
Gerence'deki fokun sağlığı ekiplerce izleniyor

Muğla'nın Datça ilçesi Gerence mevkisinde sahilde dinlenen bir fok, bölge halkının ilgisini çekti.

Denize giren vatandaşlar, hareketsiz görünen fokun hasta ya da yaralı olabileceğini düşünerek durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede, fokun sadece yorgun olduğu ve dinlenmek amacıyla sahile çıktığı tespit edildi.

Vatandaş yoğunluğu nedeniyle, Palamutbükü'nden Gerence sahiline geçen foku korumak için jandarma ekipleri sahilde güvenlik şeridi oluşturdu.

Fokun, Sualtı Araştırmaları Derneği-Akdeniz Foku Araştırma Grubu (SAD-AFAG) tarafından izlendiği ve sağlık durumunun takip altında olduğu bildirildi.

