Datça Devlet Hastanesi'ne Hayırsever Esnaftan Kanepe Bağışı

Datça Devlet Hastanesi'ne Hayırsever Kanepe Bağışı

Necdet Akarken'den hastane birimlerine destek

Muğla'nın Datça ilçesinde, hayırsever esnaf tarafından Datça Devlet Hastanesi'ne yapılan bağış, hastane donanımına önemli katkı sağladı.

Simit ustası Necdet Akarken tarafından gerçekleştirilen bağış kapsamında, acil servis, laboratuvar, röntgen ünitesi, servisler, ameliyathane personel odaları ile emzirme odaları için kullanılmak üzere çok sayıda kanepe teslim edildi. Kanepler, hasta, hasta yakını ve sağlık personelinin kullanımına sunulacak.

Hastane Başhekimi Olcay Korkmaz, bağışını takdir ettiği Akarken'i ziyaret ederek teşekkür etti ve kendisine plaket takdim etti. Korkmaz, kamu hastanelerine verilen bu tür desteklerin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Bağış, hem hasta konforunu artırmayı hem de sağlık çalışanlarının dinlenme alanlarını iyileştirmeyi amaçlıyor. Hastane yönetimi, yerel desteklerin hizmet kalitesine yaptığı katkıyı kamuoyuna duyurdu.

