Datça Devlet Hastanesi'ne Hayırsever Esnaftan Kanepe Bağışı

Datçalı esnaf Necdet Akarken, Datça Devlet Hastanesi'nin çeşitli birimlerine hasta ve personel kullanımına sunulmak üzere çok sayıda kanepe bağışladı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 18:32
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 18:32
Muğla'nın Datça ilçesinde, hayırsever esnaf tarafından Datça Devlet Hastanesi'ne yapılan bağış, hastane donanımına önemli katkı sağladı.

Simit ustası Necdet Akarken tarafından gerçekleştirilen bağış kapsamında, acil servis, laboratuvar, röntgen ünitesi, servisler, ameliyathane personel odaları ile emzirme odaları için kullanılmak üzere çok sayıda kanepe teslim edildi. Kanepler, hasta, hasta yakını ve sağlık personelinin kullanımına sunulacak.

Hastane Başhekimi Olcay Korkmaz, bağışını takdir ettiği Akarken'i ziyaret ederek teşekkür etti ve kendisine plaket takdim etti. Korkmaz, kamu hastanelerine verilen bu tür desteklerin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Bağış, hem hasta konforunu artırmayı hem de sağlık çalışanlarının dinlenme alanlarını iyileştirmeyi amaçlıyor. Hastane yönetimi, yerel desteklerin hizmet kalitesine yaptığı katkıyı kamuoyuna duyurdu.

