Dayanışmayla Güçleniyoruz: DÜKAM'dan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık

Dayanışmayla Güçleniyoruz: Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık ve Direnç

Düzce Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜKAM) tarafından Aile Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Dayanışmayla Güçleniyoruz: Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık ve Direnç" etkinliği, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Kadın Emeği Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinlikte iki konferans ile katılımcılara kapsamlı bilgi ve farkındalık sunuldu.

Psikolojik dayanıklılık: Öğr. Gör. Dr. Hacer Alemdar

Programda Düzce Üniversitesi'nden Öğr. Gör. Dr. Hacer Alemdar, "Kadınların Psikolojik Dayanıklılığı: Şiddete Karşı Dahili Gücümüz" başlıklı sunumunda şiddetin psikolojik etkileri, güçlenme stratejileri ve dayanıklılık geliştirme yolları hakkında önemli bilgiler paylaştı. Dr. Alemdar, katılımcılara psikolojik destek ve baş etme mekanizmaları üzerine uygulamalı öneriler sundu.

KADES ve Emniyet çalışmalarının tanıtımı

Programın ikinci bölümünde Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nden polis memurları Hilal Alemdar ve Serpil Aklen, "Kadına Şiddetle Mücadele ve KADES Uygulaması" konulu bilgilendirme sundu. Sunumda KADES uygulamasının kullanım alanları, acil durumlarda sağladığı güvenlik mekanizmaları ve farkındalık oluşturmanın önemi vurgulandı. Ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü'nün kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar katılımcılarla paylaşıldı.

DÜKAM, şiddetsiz bir toplum hedefiyle kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekerek etkinliğe katkı sunan konuşmacılara ve katılımcılara teşekkür etti. Merkez, kadına yönelik şiddetle mücadelede dayanışmayı güçlendirmeye yönelik bu tür çalışmaların devam edeceği mesajını iletti.

