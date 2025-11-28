Defne'de İnşaat Temeline Düşen Kişi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Çekmece Mahallesi'ndeki şantiyede kurtarma operasyonu
Hatay'ın Defne ilçesi Çekmece Mahallesindeki bir inşaat şantiyesine giren şahıs, çalışmanın yapıldığı temele düşerek yaralandı.
Olayda, şahsın vücudunda ezikler ve kırıklar oluştu. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kurtarma operasyonu düzenleyerek yaralıyı bulunduğu yerden çıkardı ve sağlık ekiplerine teslim etti.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs, hastanede tedavi altına alındı.
