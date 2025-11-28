Defne'de İnşaat Temeline Düşen Kişi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Hatay'ın Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde inşaat temeline düşen kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 23:08
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 23:08
Çekmece Mahallesi'ndeki şantiyede kurtarma operasyonu

Hatay'ın Defne ilçesi Çekmece Mahallesindeki bir inşaat şantiyesine giren şahıs, çalışmanın yapıldığı temele düşerek yaralandı.

Olayda, şahsın vücudunda ezikler ve kırıklar oluştu. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kurtarma operasyonu düzenleyerek yaralıyı bulunduğu yerden çıkardı ve sağlık ekiplerine teslim etti.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs, hastanede tedavi altına alındı.

