Defne'de Su Kanalına Düşen Şahıs İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Armutlu Mahallesi'nde gece vakti meydana gelen olayda yaralı şahıs hastaneye sevk edildi

Hatay'ın Defne ilçesi Armutlu Mahallesi'nde, gece saatlerinde bir vatandaşın su kanalına düşerek yaralandığı bildirildi.

Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri'ne haber verildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, kanala düşen şahsı kısa sürede kurtardı.

Kurtarılan yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi ve daha sonra hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma ve değerlendirmelerin devam ettiği belirtildi.

