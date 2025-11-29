Defne Devlet Hastanesi'nde Elektrik Panosu Yangını Söndürüldü

Hızlı müdahale sayesinde yangın büyümeden söndürüldü

Hatay’ın Defne ilçesindeki Defne Devlet Hastanesinde, hastane bünyesindeki elektrik panosunda yangın çıktı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, koridorları kaplayan duman nedeniyle servislerdeki hastalar tahliye edildi.

Olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle panodan çıkan yangın büyümeden söndürüldü ve koridorlardaki duman tahliye edildi.

Yetkililer, yangından dolayı hiçbir vatandaşın dumandan etkilenmediğini bildirdi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

