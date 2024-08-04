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DEM Parti EŞ Genel Başkanları Cezaevindeki Mater ve Özerden'i Ziyaret Etti

DEM Parti liderleri Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, cezaevindeki Gezi Parkı davalıları Mater ve Özerden ile görüştü.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 16:56
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 16:56
DEM Parti EŞ Genel Başkanları Cezaevindeki Mater ve Özerden'i Ziyaret Etti

DEM Parti Eş Genel Başkanlarının Cezaevi Ziyareti

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Gezi Parkı davasında mahkum olan Çiğdem Mater ve Mine Özerden'i ziyaret etmek üzere Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gitti.

Moraller Yerinde

Hatimoğulları, ziyaret sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Mater ve Özerden'in moral durumlarının oldukça iyi olduğunu belirtti. Ayrıca, cezaevlerindeki hasta hükümlülerin durumlarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Tutuklu Aileleri ve Partililer de Etkinlikte

Hatimoğulları'nın açıklamasına, bazı tutuklu aileleri ile parti üyeleri de katılarak oturma eylemi yaptı. Bu eylem, infaz sistemine dikkat çekmek ve tutuklu bireylerin haklarını savunmak amacıyla düzenlendi.

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