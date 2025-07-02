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DEM Parti'li Gergerlioğlu'ndan PKK'nın Silah Bırakma Kararına Yorum

Ömer Faruk Gergerlioğlu, PKK'nın silah bırakması ve anayasal adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 16:27
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 16:27
DEM Parti'li Gergerlioğlu'ndan PKK'nın Silah Bırakma Kararına Yorum

Gergerlioğlu'ndan Açıklama

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, PKK'nın silah bırakması ve anayasal adımların atılması gerektiğini ifade etti. Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2 Temmuz 1993'teki Madımak Oteli olayını hatırlatarak, Türkiye'de linç kültüründen vazgeçilmediğini savundu.

Linç Kültürüne Dikkat Çekti

Gergerlioğlu, benzer bir olayı Hazreti Muhammed'in karikatürünün yayımlanması nedeniyle yaşandığına dikkat çekerek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'ı bu linç krizini desteklemekle suçladı. "Siz, güvenlikten sorumlu bakan değil misiniz Sayın Ali Yerlikaya? Hakkında kesinleşmiş bir ceza var mı?" şeklinde sorular yöneltti.

PKK'nın Silah Bırakma Kararı

PKK'nın silah bırakma sürecine de değinen Gergerlioğlu, "Bu süreç hızlıca gerçekleşir umarım, provokasyonlara ve engellere takılmaz. Silah bırakmanın ve anayasal adımların atılması için geç kalınmaması gerekiyor" diyerek, sürecin önemine vurgu yaptı.

Eleştiriler

Karikatürün arka planındaki mesajı dikkate alarak, derginin daha önce Filistin'e yönelik özel sayılar hazırladığını iddia eden Gergerlioğlu, bazı çalışanlarının gözaltına alınma şekillerini de eleştirdi.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında...

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında...

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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