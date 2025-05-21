DEM Parti Milletvekilleri Gündemi Değerlendirdi

DEM Parti Milletvekilleri Gündemdeki Konuları Ele Aldı

DEM Parti'nin önde gelen milletvekilleri Ömer Faruk Gergerlioğlu, Hüseyin Olan ve Semra Çağlar Gökalp, gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugünün Çerkez soykırımının 161. yılı olduğunu vurgulayarak, 21 Mayıs tarihinin büyük acıları hatırlattığını ifade etti.

Gergerlioğlu, Çerkezlerin yaşadığı acı ve hüzün dolu sürgünün bir soykırıma dönüştüğünü belirterek, Türkiye’de yaklaşık 6 milyon Çerkezin yaşadığını ve bu acıların hissettirilmesi gerektiğini dile getirdi. Çerkez kültürünün yaşatılması ve kimlik korunmasına yönelik engellerin kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Engellenen Gençlik Festivali

DEM Parti Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan, Bitlis'te düzenlenecek olan Gençlik Festivali ve Kitap Fuarı'na davet edildiğini ancak Valilik tarafından onay verilmediğini aktararak, engellenme sürecine dair resmi bir açıklama yapılmadığını iddia etti. Olan, Valiliğin bu uygulamadan vazgeçmesi gerektiğini talep etti.

Güneş Enerjisi Santrali Projesine Tepki

Bitlis Milletvekili Semra Çağlar Gökalp ise Bitlis'in Çanakyayla köyünde yürütülen Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesine karşı çıktı. Projenin gerçekleşmesi halinde ekolojik dengelerin alt üst olacağını, hayvancılığın sona ereceğini ve köyün geçim kaynaklarının yok olacağını öne sürdü. Gökalp, bu durumun yeni bir göç dalgası yaratabileceğini savundu.

Köyün mera alanının korunması gerekliliğini dile getiren Gökalp, projenin atıl bir alana taşınmasını talep etti ve "doğayı, halkı ve barışı savunmaya devam edeceğiz" şeklinde sözlerini sonlandırdı.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.