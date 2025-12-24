Demirköy'de 5996 Sayılı Kanuna Göre Gıda Denetimleri Sıkılaşıyor

Teknik ekipler ürünleri tek tek inceliyor

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde, 5996 sayılı kanun kapsamında yürütülen gıda denetimleri aralıksız devam ediyor.

Demirköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, ilçede faaliyet gösteren gıda işletmelerinde ilgili mevzuat doğrultusunda düzenli kontroller gerçekleştiriyor. Teknik ekipler, işletmelerde sunulan ürünleri tek tek kontrol ederek uygunsuzluk tespitinde bulunuyor.

Denetimler sırasında mevzuat ve belirlenen kriterlere uymayan ürünlerin tespit edilmesi halinde yasal işlem uygulanacağı bildirildi. Ayrıca, Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tüketime sunulan ürünlerle ilgili resmi kontrollerin sürdüğü ve kurallara uymayan işletme ve ürünlere yönelik idari yaptırımların uygulanacağı vurgulanarak işletme sahipleri uyarıldı.

Yetkililer, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerin düzenli şekilde devam edeceğini belirtti.

DEMİRKÖY İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK PERSONELİ, İLÇEDE FAALİYET GÖSTEREN GIDA İŞLETMELERİNDE İLGİLİ MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE DÜZENLİ OLARAK GIDA DENETİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR.