Demirköy'de 5996 Sayılı Kanuna Göre Gıda Denetimleri Sıkılaşıyor

Demirköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 5996 sayılı Kanun çerçevesinde ilçedeki gıda işletmelerinde düzenli denetimler gerçekleştiriyor; mevzuata uymayanlara yasal işlem uygulanacak.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 18:32
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 18:32
Teknik ekipler ürünleri tek tek inceliyor

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde, 5996 sayılı kanun kapsamında yürütülen gıda denetimleri aralıksız devam ediyor.

Demirköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, ilçede faaliyet gösteren gıda işletmelerinde ilgili mevzuat doğrultusunda düzenli kontroller gerçekleştiriyor. Teknik ekipler, işletmelerde sunulan ürünleri tek tek kontrol ederek uygunsuzluk tespitinde bulunuyor.

Denetimler sırasında mevzuat ve belirlenen kriterlere uymayan ürünlerin tespit edilmesi halinde yasal işlem uygulanacağı bildirildi. Ayrıca, Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tüketime sunulan ürünlerle ilgili resmi kontrollerin sürdüğü ve kurallara uymayan işletme ve ürünlere yönelik idari yaptırımların uygulanacağı vurgulanarak işletme sahipleri uyarıldı.

Yetkililer, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerin düzenli şekilde devam edeceğini belirtti.

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

