Demre'de Kayalıklara Sıkışan Yavru Balina Kurtarıldı

Antalya'nın Demre ilçesinde kayalıklara sıkışan yavru balina, tekneciler ve Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak denize bırakıldı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 12:20
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 12:20
Tekneciler tarafından fark edilip Sahil Güvenlik'e teslim edildi

Antalya'nın Demre ilçesinde kayalıklara sıkışan bir yavru balina, yapılan hızlı müdahale sonucu kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Gökkaya Koyun'a turistik tur düzenleyen tekneciler, kayalıklarda balinanın çırpındığını fark etti. Tekneciler, halat bağlayarak kayalıklara sıkışan balinanın kuyruğunu kurtardı ve durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik ekibi, yavru balinayı tekneye alarak denizde daha derin suyun olduğu bölgeye bıraktı.

Tekne kaptanlarından Fatih Bilgin, yavru balinayı kuyruğundan bağlayarak sıkıştığı yerden kurtarıp, Sahil Güvenlik ekibine teslim ettiklerini söyledi.

