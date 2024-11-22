DOLAR
34,53 -0,14%
EURO
36,02 0,55%
ALTIN
3.004,23 -1,51%
BITCOIN
3.416.408,33 -0,87%

Deniz Yücel: Asgari Ücret 2025 İçin 30 Bin Lira Olmalı!

CHP Sözcüsü Yücel, asgari ücret ve siyasi durumlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Asgari ücret önerisi dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 20:25
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 20:30
Deniz Yücel: Asgari Ücret 2025 İçin 30 Bin Lira Olmalı!

Deniz Yücel'den Önemli Açıklamalar

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, partinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sırasında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin mevcut sorunlarına ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Asgari Ücret Açıklaması

Yücel, 17 bin liralık asgari ücretin temmuzda yeniden zamlanmak üzere 2025 yılının ilk altı ayı için 30 bin lira olması gerektiğini belirtti.

Soruşturmalar ve Basın Özgürlüğü

Ayrıca, AKUT'un kurucusu Nasuh Mahruki ile birlikte bazı gazetecilerin, Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında başlatılan soruşturmaları da değerlendiren Yücel, bu durumu 'basın ve ifade özgürlüğüne yönelik bir saldırı' olarak nitelendirdi.

Yargıya Müdahale İddiası

Yücel, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un hukuk alanındaki açıklamalarının mahkemeleri yönlendirdiğini öne sürdü ve Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açılan davanın siyasetteki etkisi hakkında eleştirilerde bulundu.

Esenyurt ve Protestolar

Yücel, Esenyurt hakkında da önemli bilgiler paylaştı ve bu bölgedeki hukuksuzluklara dikkat çekerek, milletvekillerinin protestolarına tahammül edemeyenlerin mecliste yeri olmadığını ifade etti.

Mülakat Mağduru Öğretmenler İçin Eylem

Yücel, mülakat mağduru öğretmenler için yarın Milli Eğitim Bakanlığı önünde oturma eylemi başlatacaklarını açıkladı ve bu konuda sonuna kadar mücadele edeceklerini vurguladı.

Bebek Ölümleri Üzerine Skandal Açıklamalar

Yücel, Türkiye'de bebek ölümlerinin artmasıyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı'nın bütçesi görüşülürken, Bakan Kemal Memişoğlu'nun skandal açıklamalarını eleştirdi.

Teğmenler Üzerine İhraç Taleplerine Tepki

Son olarak, Yücel, teğmenlerin ihraç taleplerine karşı çıkarak, onların Atatürk'e olan bağlılıklarını vatanseverlik olarak nitelendirdi ve bu durumun askeri değerleri itibarsızlaştırma girişimi olduğunu belirtti.

Yücel'in açıklamaları, hem Türkiye'nin siyasi durumu hem de sosyal adalet konularında önemli tartışmalara neden olacak gibi görünüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında...

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında devam eden Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında...

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında devam eden Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malezya Başbakanı Enver İbrahim'den UCM'nin Netanyahu Kararına Zafere Dönüşen Yorum
2
BM: İsrail, Gazze'ye İzin Verilen Yardım Operasyonlarının Yalnızca Üçte Birine Onay Verdi
3
Uluslararası Arabuluculuk Şurası Ankara'da Gerçekleşecek
4
İzmir'de Duvarı Yıkarak Hırsızlık Yapan İki Şüpheli Kayıplarda
5
Çin, Vize Muafiyeti Uygulamasını 9 Ülkeye Daha Yaygınlaştırdı
6
Lavrov: Biden Yönetimi, Trump'a Ukrayna'da Kötü Miras Bırakmaya Çalışıyor
7
22 Kasım 2024: Önemli Gelişmeler ve Etkinlikler Listesi

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak