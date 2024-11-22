Deniz Yücel: Asgari Ücret 2025 İçin 30 Bin Lira Olmalı!

Deniz Yücel'den Önemli Açıklamalar

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, partinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sırasında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin mevcut sorunlarına ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Asgari Ücret Açıklaması

Yücel, 17 bin liralık asgari ücretin temmuzda yeniden zamlanmak üzere 2025 yılının ilk altı ayı için 30 bin lira olması gerektiğini belirtti.

Soruşturmalar ve Basın Özgürlüğü

Ayrıca, AKUT'un kurucusu Nasuh Mahruki ile birlikte bazı gazetecilerin, Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında başlatılan soruşturmaları da değerlendiren Yücel, bu durumu 'basın ve ifade özgürlüğüne yönelik bir saldırı' olarak nitelendirdi.

Yargıya Müdahale İddiası

Yücel, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un hukuk alanındaki açıklamalarının mahkemeleri yönlendirdiğini öne sürdü ve Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açılan davanın siyasetteki etkisi hakkında eleştirilerde bulundu.

Esenyurt ve Protestolar

Yücel, Esenyurt hakkında da önemli bilgiler paylaştı ve bu bölgedeki hukuksuzluklara dikkat çekerek, milletvekillerinin protestolarına tahammül edemeyenlerin mecliste yeri olmadığını ifade etti.

Mülakat Mağduru Öğretmenler İçin Eylem

Yücel, mülakat mağduru öğretmenler için yarın Milli Eğitim Bakanlığı önünde oturma eylemi başlatacaklarını açıkladı ve bu konuda sonuna kadar mücadele edeceklerini vurguladı.

Bebek Ölümleri Üzerine Skandal Açıklamalar

Yücel, Türkiye'de bebek ölümlerinin artmasıyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı'nın bütçesi görüşülürken, Bakan Kemal Memişoğlu'nun skandal açıklamalarını eleştirdi.

Teğmenler Üzerine İhraç Taleplerine Tepki

Son olarak, Yücel, teğmenlerin ihraç taleplerine karşı çıkarak, onların Atatürk'e olan bağlılıklarını vatanseverlik olarak nitelendirdi ve bu durumun askeri değerleri itibarsızlaştırma girişimi olduğunu belirtti.

Yücel'in açıklamaları, hem Türkiye'nin siyasi durumu hem de sosyal adalet konularında önemli tartışmalara neden olacak gibi görünüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında devam eden Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında devam eden Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.