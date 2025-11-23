Denizli Çal’da Minibüs ile Yolcu Otobüsü Çarpıştı: 10 Yaralı

Denizli-Uşak karayolu Çal ilçesi mevkiinde meydana gelen kazada bir minibüs ile şehirlerarası yolcu otobüsü çarpıştı. Olayda ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Kaza ve araç bilgileri

Edinilen bilgilere göre, Denizli’den kalkış yaparak Uşak istikametine giden Ayhan A. idaresindeki 26 AJS 579 plakalı yolcu otobüsü ile Onur Yağcıoğlu yönetimindeki 20 ANS 636 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrildi, yolcu otobüsü ise yoldan çıktı.

İlk müdahale ve yaralılar

Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre yaralanan 10 kişi ambulanslarla çevre hastanelere götürüldü.

Otobüste toplam 43 kişi bulunduğu, bunun 40’ının yolcu olduğu öğrenildi.

Soruşturma devam ediyor

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili detayların jandarma ve yetkililer tarafından yapılacak incelemelerin ardından netleşmesi bekleniyor.

