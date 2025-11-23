Denizli Çal’da Minibüs ile Yolcu Otobüsü Çarpıştı: 10 Yaralı

Denizli-Uşak karayolu Çal mevkiinde minibüs ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu minibüs devrildi, otobüs yoldan çıktı; ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 21:07
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 21:07
Denizli Çal’da Minibüs ile Yolcu Otobüsü Çarpıştı: 10 Yaralı

Denizli Çal’da Minibüs ile Yolcu Otobüsü Çarpıştı: 10 Yaralı

Denizli-Uşak karayolu Çal ilçesi mevkiinde meydana gelen kazada bir minibüs ile şehirlerarası yolcu otobüsü çarpıştı. Olayda ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Kaza ve araç bilgileri

Edinilen bilgilere göre, Denizli’den kalkış yaparak Uşak istikametine giden Ayhan A. idaresindeki 26 AJS 579 plakalı yolcu otobüsü ile Onur Yağcıoğlu yönetimindeki 20 ANS 636 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrildi, yolcu otobüsü ise yoldan çıktı.

İlk müdahale ve yaralılar

Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre yaralanan 10 kişi ambulanslarla çevre hastanelere götürüldü.

Otobüste toplam 43 kişi bulunduğu, bunun 40’ının yolcu olduğu öğrenildi.

Soruşturma devam ediyor

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili detayların jandarma ve yetkililer tarafından yapılacak incelemelerin ardından netleşmesi bekleniyor.

DENİZLİ'DE MİNİBÜS İLE ŞEHİRLERARASI YOLCU OTOBÜSÜ ÇARPIŞTI. MİNİBÜSÜN DEVRİLDİĞİ, OTOBÜSÜN YOLDAN...

DENİZLİ'DE MİNİBÜS İLE ŞEHİRLERARASI YOLCU OTOBÜSÜ ÇARPIŞTI. MİNİBÜSÜN DEVRİLDİĞİ, OTOBÜSÜN YOLDAN ÇIKTIĞI KAZADA ÇOK SAYIDA YARALI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ.

DENİZLİ'DE MİNİBÜS İLE ŞEHİRLERARASI YOLCU OTOBÜSÜ ÇARPIŞTI. MİNİBÜSÜN DEVRİLDİĞİ, OTOBÜSÜN YOLDAN...

İLGİLİ HABERLER

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da metroda taciz skandalı! Lise öğrencisini taciz eden şahıs yakalandı
2
Karaman'da SUV Çarpışması: Devrilen Araçta 2 Yaralı
3
Mersin'de KOBİ'ler İçin Dijitalleşme Fırsatları Konferansı
4
Aydın'da 'Mobil Tamir' Aracıyla Traktörlere Anında Müdahale
5
Yozgat'ta Kanser Hastalarına Moral: Sorgun'da Gençlerle Dayanışma Günü
6
Samsun'da Sosyal Medyada Paylaşılan Trafik İhlali: 4 Bin 143 Lira Ceza
7
Kastamonu Bozkurt'ta Anne Huriye ve Oğlu Osman Yaşar'ın Cansız Bedenleri — Vali Dallı'dan Açıklama

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik