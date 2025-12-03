Denizli'de 3 Belediye 30 Bin Dönümlük Tesisle 2 Bin Sokak Hayvanına Yuva

Kardeşlik protokolüyle örnek proje

Denizli'de sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik önemli bir adım atıldı. Çardak Belediye Başkanı Ali Altıner, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik ve Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek liderliğindeki üç ilçe belediyesi, sokak hayvanlarını korumaya yönelik güç birliği yaparak bir 'kardeşlik protokolü' imzaladı.

Belediye yetkilileri, bölgede yaklaşık 9 bin 600 sokak hayvanı bulunduğunu bildirirken, oluşan soruna çözüm üretmek için ortak bir proje hazırlandı. Proje kapsamında hayvanların aç kalmaması, güvenli ve sağlıklı bir ortamda yaşam sürmesi hedefleniyor.

Toplam 30 bin dönümlük arazi üzerine kurulacak tesis, 2 bin hayvan kapasiteli olacak şekilde planlandı. Doğal yaşam alanlarına yakın bir konseptle oluşturulacak koruma ve bakım merkezinin toplam maliyeti 20 milyon TL olarak öngörülüyor ve bu bütçe belediyeler tarafından tahsis edildi. Belediye yetkilileri, projenin yalnızca bir barınak olmayacağını; hayvanların doğalarına uygun yaşayabileceği bir 'koru alanı' olacağını vurguladı.

İmza töreninde açıklama yapan Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, "İlçelerimizin sorunlarını hep birlikte çözmek için Bozkurt ve Çardak Belediye Başkanlarımız ile bir araya geldik. Belediyelerimizle birlikte Hem Türkiye’ye hem de ilimize örnek olacak 30 dönümün üzerindeki bir alanda tamamen modern bir tesis üzerinde hayvanların özgürce yaşayabildiği, beslene bileceği bir yer projesi hazırladık ve imzasını attık. Özellikle hayvanların acı çekerek ölmesi, sefalet içinde yaşaması hepimizi derinden üzüyordu. Hayvanseverlerimiz rahat olsun Honaz’da, Bozkurt’ta ve Çardak’ta sokak hayvanlarının canları güvende, sağlıkları güvende, beslenmeleri güvende artık. 20 milyonluk bir bütçe öngörüyoruz. Çevre ve Şehircilik ve İklim Bakanlığın İçişleri Bakanlığı’nın da bize getirdiği bilgiler 9 bin 600’e yakın sokak hayvanı olduğunu, bu popülasyonun gün geçtikçe azaldığını ama biz her şartta bu popülasyonun artışta olabileceğini düşünerek 2 bin hayvanlık bir alan oluşturduk. Ve biz Türkiye’nin sorunu olan, hatta dünyada da bu sorunla ilgili Türkiye’nin üç belediye olarak aslında bu bir anlamda kardeşlik protokolü de aynı zamanda" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, projenin hem yerel yönetimler açısından bir sorumluluk örneği hem de Türkiye genelinde benzer çalışmalar için model teşkil etmesini beklediklerini belirtti.

