Denizli'de Fizyoterapist Direksiyon Eğitimi İçin Geçerken Yaya Geçidinde Hayatını Kaybetti

Denizli'de direksiyon dersi için yaya geçidinden geçerken ağır yaralandı, hastanede hayatını kaybetti

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde direksiyon eğitimi almak üzereyken meydana gelen kazada, genç fizyoterapist yaşamını yitirdi.

Kaza ayrıntıları

Kaza, dün akşam saat 17.00 sıralarında Merkezefendi’ye bağlı Selçukbey Mahallesi Ali Marım Bulvarı üzerinde, Lütfi Ege Anadolu Lisesi önündeki yaya geçidinde gerçekleşti. Özel bir hastanede fizyoterapist olarak çalışan 26 yaşındaki Simge Bayram, direksiyon dersi almak için sürücü kursuna giderken yaya geçidinden karşıya geçmeye çalıştığı sırada, S.T. yönetimindeki 34 DPB 653 plakalı otomobilin çarpması sonucu metrelerce sürüklendi ve ağır yaralandı.

Yaralıya müdahale ve hastane süreci

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kanlar içindeki Simge Bayram’a ilk müdahaleyi yaptı ve genç fizyoterapist ambulansla Servergazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Bayram, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna sevk edildi.

Sürücü gözaltında, genç sağlıkçının düğün planı hüzne döndü

Kazaya karışan otomobil sürücüsü S.T. gözaltına alındı. Hayatını kaybeden fizyoterapist Simge Bayramın, 1 ay sonra yapılacak düğünle inşaat mühendisi O.Ç. ile evleneceği öğrenildi. Genç sağlıkçının cenazesinin İzmir’in Ödemiş ilçesi Kaymakçı Mahallesinde son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.

