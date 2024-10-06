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Denizli'de Hamsi Festivali Coşkuyla Kutlandı

12. Hamsi Festivali'nde yaklaşık 5 ton hamsi pişirilerek katılımcılara ikram edildi.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 17:34
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 18:33
Denizli'de Hamsi Festivali Coşkuyla Kutlandı

Denizli'de 12. Hamsi Festivali Gerçekleşti

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bu yıl 12.si düzenlenen Hamsi Festivali, büyük bir coşkuyla kutlandı. Etkinlikte, katılımcılara yaklaşık 5 ton hamsi pişirilerek sunuldu.

Festivalin Organizatörleri

Denizli Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen festival, Denizli Büyükşehir ve Merkezefendi belediyelerinin iş birliğiyle gerçekleştirildi. Etkinlik, Adliye Parkı'nın hemen karşısındaki geniş bir alanda yapıldı.

Lezzet Dolu Bir Gün

Festivalde, geleneksel horon gösterilerinin yanı sıra ızgara ve tava hamsi lezzetleri katılımcılarla buluşturuldu. Ekmeğin arasında sunulan hamsiler, festivalin en gözde tadımlarından biri oldu. Ayrıca, yerel lezzetlerin sergilendiği stantlar önünde uzun kuyruklar oluştu.

Katılımcılar Ve Konuklar

Bu anlamlı etkinliğe katılan isimler arasında Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur gibi önemli isimler yer aldı.

Dernek Başkanının Açıklamaları

Dernek Başkanı Birol Konak, festivalin yoğun katılımıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Bu yılki katılım bizi oldukça mutlu etti. Amacımız, bölge kültürünü ve bu güzel lezzetleri tanıtmaktı," dedi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde düzenlenen 12. Hamsi Festivali'nde katılımcılara yaklaşık 5 ton...

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde düzenlenen 12. Hamsi Festivali'nde katılımcılara yaklaşık 5 ton balık pişirilerek dağıtıldı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde düzenlenen 12. Hamsi Festivali'nde katılımcılara yaklaşık 5 ton...

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde düzenlenen 12. Hamsi Festivali'nde katılımcılara yaklaşık 5 ton balık pişirilerek dağıtıldı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde düzenlenen 12. Hamsi Festivali'nde katılımcılara yaklaşık 5 ton...

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde düzenlenen 12. Hamsi Festivali'nde katılımcılara yaklaşık 5 ton balık pişirilerek dağıtıldı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde düzenlenen 12. Hamsi Festivali'nde katılımcılara yaklaşık 5 ton...

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde düzenlenen 12. Hamsi Festivali'nde katılımcılara yaklaşık 5 ton balık pişirilerek dağıtıldı.

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