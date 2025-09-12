Denizli'de Motosikletle Otomobil Çarpıştı: Adem Akyol Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza Detayları

Adem Akyol (46) idaresindeki 20 BS 752 plakalı motosiklet, Sümer Mahallesi Üçgen Köprülü Kavşak'ta, F.K'nin kullandığı 20 APK 223 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü Akyol ağır şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanedeki müdahalelere rağmen Adem Akyol kurtarılamadı.